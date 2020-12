Alessio Terrasi vicecampione italiano di maratona a Reggio Emilia

Tra le donne prima la Epis che debuttò nel 2015 a Firenze. i piazzamenti dei tesserati delle società toscane

13 Dicembre 2020

La maratona di Reggio Emilia riservata solo agli atleti di interesse nazionale segna la vittoria del titolo italiano per Giovanna Epis che aveva debuttato sulla distanza alla Firenze Marathon del 2015 quando aveva concluso quinta in 2 ore 39’28”. A Reggio Emilia la Epis ha vinto battendo anche le atlete straniere, chiudendo 20esima assoluta in 2 ore 28’03” e precedendo la svedese Fougberg (2’28’45”) e la ruandese dell’Atletica Virtus Lucca, Clementine Mukandanga che ha chiuso 31esima assoluta in 2’32”24, crono migliore del 2:35’ col quale lo scorso 7 novembre aveva vinto la maratona di Varna in Bulgaria ma anche stavolta non riesce a scendere sotto le 2 ore e 30’ per guadagnarsi il pass per le Olimpiadi di Tokyo.



In campo maschile successo assoluto al keniano Irabaruta (2:12’41”), titolo italiano a Giovanni Grano, terzo in 2’14”31, con quarto il burundiano dell’Orecchiella Garfagnana Jean Baptiste Simukeka in 2:17’33”.

Quinto assoluto e dunque vicecampione italiano Alessio Terrasi il siciliano portacolori del Parco Alpi Apuane che sognava di ripetere l’exploit del 2018 quando a Ravenna si era laureato campione italiano. Chiude in 2:17’41”.

Per i colori toscani tra i venti anche Francesco Perri de La Galla Pontedera, 18esimo in 2:27’27”.

QUI la classifica: https://tds.sport/it/race/11927

IN TV - Una sintesi del Campionato italiano assoluto di maratona a Reggio Emilia è prevista martedì 15 dicembre su RaiSport dalle ore 22.45 alle 23.30.