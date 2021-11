Addio a Mercedes Barsanti Piacentini

17 Novembre 2021

Apprendiamo con enorme dispiacere della scomparsa di Mercedes Barsanti Piacentini che ha scritto pagine indelebili di storia dell’atletica leggera di tutto il territorio viareggino (tecnico e anima del CGC Viareggio) e dell’intera provincia di Lucca. Con passione, impegno e serietà, “la Piace” ha saputo interpretare in modo esemplare il ruolo di tecnico e di maestra di vita per i piccoli atleti che ha formato in tantissimi anni di attività. Tutta la Fidal Toscana esprime la più sincera vicinanza alla famiglia per la grave perdita, con la certezza che i suoi insegnamenti e il suo esempio costituiranno un’eredità preziosa per chiunque abbia avuto la fortuna di incrociarla nel corso della vita.