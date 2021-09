A Livorno torna il Gala del salto in alto Vittoriano Drovandi

La presentazione ufficiale dell'evento

01 Settembre 2021

Dopo la forzata sospensione del 2020 per i motivi legati all'emergenza sanitaria torna, grazie al lavoro dell’Atletica Livorno, il Gran Galà di salto in alto intitolato alla figura di Vittoriano Drovandi, pluridecorato atleta biancoverde e stimatissimo allenatore. L’evento ritornerà per la settima volta e, ovviamente, l'appuntamento è al Campo Scuola Renato Martelli di Livorno, fissato per sabato 4 settembre.

LA TESTIMONIANZA DEGLI ORGANIZZATORI Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione, nella sede della società bianco verde. Il presidente Fabio Canaccini, oltre a spiegare i lati legati all'organizzazione, ha ringraziato Luciana Cioni, moglie di Drovandi, che supporta da sempre questa iniziativa, che negli anni ha portato illustri saltatori a Livorno, mettendo in palio, anche per questa edizione, sostanziosi premi: 500 euro al primo classificato, 250 al secondo e 100 al terzo.

Molto sentito il ricordo del DT Alberto Buonaccorsi, a lungo ''compagno di avventure'' di Vittoriano Drovandi, sia nell'Atletica Livorno che nei Carabinieri. Buonaccorsi ha inoltre aperto alla possibilità in futuro di allargare la manifestazione, con modalità da valutare nel futuro.



LE PAROLE DEL PRESIDENTE ALBERTI Un ringraziamento alla società è arrivato dal comitato regionale della Fidal e dal presidente Alessandro Alberti, che ha voluto salutare come queste parole: ''E’ un grande piacere per me portare il mio saluto e quello del Consiglio regionale della Fidal Toscana per la nuova edizione del Gran Galà di Salto in Alto, dedicato al compianto Vittoriano Drovandi, ex campione italiano di salto in alto e, successivamente, ottimo tecnico di tanti saltatori in alto livornesi. Dopo la forzata sospensione del 2020 per le note vicende legate alla pandemia, mi sento di fare un grande applauso all’Atletica Livorno per aver voluto inserire nuovamente in calendario questa importante manifestazione, nonostante le tante difficoltà ed i numerosi adempimenti che, ancora oggi, leggi, decreti e protocolli federali mettono a carico delle associazioni sportive organizzatrici di eventi.

Ma l’Atletica Livorno, anche nella prima parte della stagione 2021, ha dimostrato più volte che, oltre al coraggio, ha anche dirigenti con capacità di organizzare manifestazioni di atletica leggera e supportando, più volte, il Comitato Regionale Toscano Fidal per gestire al meglio le numerose manifestazioni in programma a Livorno.

Nonostante che l’edizione 2021 del Gran Galà di Salto in Alto sia un’edizione limitata al Salto in Alto maschile assoluto (ma la cosa più importante era riattivare questa manifestazione), mi è stata preannunciata la presenza di atleti di grande valore che, come negli anni passati, vengono con gioia a gareggiare nella città labronica perché sanno di trovare un’ottima organizzazione e un pubblico di appassionati.

Il mio migliore augurio a tutti gli atleti in gara di raggiungere un brillante risultato agonistico di fine stagione 2021 e un ringraziamento a tutti i giudici, ai dirigenti, ai tecnici e ai volontari che saranno presenti al Campo Scuola di Livorno nel pomeriggio di sabato prossimo.''

LE GARE DI CONTORNO La manifestazione, oltre al salto in alto maschile assoluto, vedrà come contorno alcune gare giovanili riservate a Cadetti e Cadette:

300 ostacoli maschi e femmine

salto triplo maschi e femmine

lancio del martello lanci e femmine

salto in alto femmine

Questo permetterà ai giovani di poter assistere alla gara assoluta ed imparare da atleti esperti.

IL CAST DELLA GARA DI ALTO Al via sulla pedana dell’alto, scendendo nel particolare, tre punte di alto tasso tecnico.

Andrea Lemmi, classe 1984, beniamino biancoverde, capitano dell'Atletica Livorno e pupillo di Vittoriano Drovandi; ha vestito per molti anni anche la maglia delle Fiamme Gialle (2004-2016) ed è stato azzurro, sia giovanile che assoluto. Al momento ricopre anche il ruolo di allenatore di salto in alto dell'Atletica Livorno ed è ad oggi il miglior toscano di sempre nella specialità grazie ad un personale di 2,26m.

Manuel Lando, altista Under 23 dell'Atletica Vicentina, vanta un personale da 2,17m ma soprattutto il fresco argento continentale in occasione dei Campionati Europei U23 di Tallinn 2021.

Mattia Furlani, portacolori dell'Atletica Rieti ''Andrea Milardi'' e astro nascente del salto in alto giovanile, che a 16 anni ha conquistato la finale del salto in alto U20 arrivando settimo, dopo aver mietuto ben due primati italiani nella categoria U16, ovvero il salto in alto e i 150m. Vanta un PB di 2,16m.

L'APPUNTAMENTO Ci saranno chiaramente anche altri partecipanti che sfileranno sulla pedana del campo Renato Martelli, e quindi non resta che dare appuntamento a tutti coloro che volessero intervenire a sabato 4 settembre alle ore 17:30.





tratto da nota stampa Atletica Livorno