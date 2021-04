A Livorno comincia col botto (di iscritti) la stagione. Domenica maratona da record ad Ampugnano

Tanti altri appuntamenti agonistici in questo mese

09 Aprile 2021

Comincia ufficialmente la stagione all’aperto con le gare organizzate per sabato 10 aprile al Campo scuola di Livorno per l’organizzazione dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno.



C’è tanta voglia di tornare a gareggiare e lo dimostra l’alto numero di iscritti per una gara di apertura di stagione (basti pensare ai 66 iscritti sui 3000 metri uomini, 24 sui 3000 donne, 56 sui 300 Cadetti, 70 sui 300 Cadette. Si comincia alle 16 per finire alle 20.30.



La stagione, nel pieno rispetto delle norme anticovid proseguirà poi anche nel fine settimana successivo, e in questo caso si gareggerà a Cecina e Firenze il 17 aprile e il 18 aprile a Santa Maria a Monte per la fase regionale Campionati toscani dei 10mila metri su pista.

In alcuni casi tornano di scena anche le gare sulle distanze "spurie" (non olimpiche) che sono da sempre un toccasana per effettuare dei test probanti per verificare lo stato di forma.



Qui il programma gare del mese: http://www.fidal.it/calendario.php?&id_sito=126&submit=Invia&livello=REG&new_regione=TOSCANA&anno=99&mese=99



Qui il programma gare di Livorno e le disposizioni generali: http://calendario.fidal.it/files/75Livorno%2010%20Aprile_finale.pdf



Qui l’elenco degli iscritti dell’evento di Livorno: http://www.fidal.it/risultati/2021/REG25239/Index.htm

***



Domenica invece, 11 aprile, anche se il meteo non promette una giornata ideale, si corre di nuovo all’aeroporto di Ampugnano (Siena) con l’obiettivo record sulla distanza della maratona sul suolo italiano, nella Tuscany Camp Marathon - “European Olympic Marathon Qualification Race - Xiamen Marathon & Tuscany Camp Global Elite Race. In gara anche Stefano La Rosa tra gli altri. Per molti sarà l’occasione per tentare il minimo per le Olimpiadi di Tokyo.



QUI per saperne di più e per le starting list sia maschili che femminili: http://www.fidal.it/content/Siena-Straneo-e-La-Rosa-per-il-sogno-Tokyo/131934