Torna l’atletica all’Arena di Milano

Si riparte dai giovani: pronta la nuova pista verde-arancio che domenica 11 ottobre ospiterà la prima manifestazione per la categoria cadetti dopo il restyling

06 Ottobre 2020

Torna l’atletica all’Arena di Milano. Dove si respira la storia. Uno dei templi dello sport italiano si prepara a riaprire le porte dopo il restyling che ha restituito brillantezza e funzionalità all’impianto milanese, teatro di sfide memorabili e gare da record. Domenica 11 ottobre, dopo oltre due anni, l’Arena Civica Gianni Brera del capoluogo lombardo ospiterà una gara di atletica leggera. Terminati i lavori di rifacimento, la nuova pista verde-arancio accoglierà l’evento giovanile “Mi-Teen in Arena”. Sarà una manifestazione speciale, organizzata dal Comitato Provinciale FIDAL Milano in collaborazione con il Comitato Regionale FIDAL Lombardia per festeggiare il nuovo look che riporterà l'Arena al centro dell’atletica nazionale. Si ricomincia dai giovani, qualche giorno prima della prevista inaugurazione ufficiale, in programma giovedì 15 ottobre. E il nome scelto per l’iniziativa vuole sottolineare il forte legame tra la città (Mi) e l’atletica giovanile (teen). Si parte infatti dai cadetti, che hanno appena celebrato la rassegna tricolore di Forlì: quella di Milano sarà una riunione per rappresentative provinciali (nati 2005-2006), con quindici formazioni provenienti dalla Lombardia (Milano, Bergamo, Brescia, Como-Lecco, Cremona, Pavia, Sondrio, Varese), dal Piemonte (Torino, Alessandria, Asti, Biella-Vercelli, Cuneo, Novara) e dal Veneto (Verona).

Le gare inizieranno alle 14 e sono attesi circa 200 atleti. A premiare le giovani leve ci saranno alcuni dei più forti atleti italiani: al momento hanno confermato la loro presenza il campione italiano dei 110hs Lorenzo Perini (Aeronautica), il quattrocentista azzurro Vladimir Aceti (Fiamme Gialle) e il mezzofondista Gabriele Aquaro (Team-A Lombardia). “In questo periodo di pandemia non è certo facile organizzare eventi – le parole di Paolo Galimberti, presidente di FIDAL Milano – ma la nuova pista dell'Arena meritava una gara speciale. Da questo ‘Mi-Teen’ riparte la grande atletica a Milano, assente ormai da 5 anni”. Tanti ne sono passati dall’ultima manifestazione tricolore, i Campionati italiani allievi del giugno 2015. La gara, in questa fase così delicata, è organizzata seguendo tutti i protocolli e le normative anti Covid e gli Alpini della sezione ANA di Milano aiutaranno nella gestione delle attività. Per scrivere il primo capitolo di una storia nuova.



(ha collaborato Davide Viganò/FIDAL Milano)

