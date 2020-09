Tontodonati si migliora a Bergamo, Trapletti ok

Nei 10.000 di marcia su pista, l’aviere torinese firma il record personale con 39:48.14. Tra le donne secondo tempo in carriera (44:21.14) per la milanese dell’Esercito

10 Settembre 2020

Bella serata di marcia a Bergamo, che segna la ripartenza per diversi azzurri con i primi test stagionali nei 10.000 metri su pista. Tra gli uomini si prende il successo Federico Tontodonati (Aeronautica), davanti a tutti in 39:48.14. È il record personale del torinese, per la prima volta sotto i quaranta minuti ritoccando il 40:02.51 di due anni fa, e una buona prova di efficienza dopo essersi già cimentato in un paio di gare sui 5000 di recente. Alle sue spalle cresce nettamente il giovane Riccardo Orsoni (Cus Parma) con 40:51.02, un minuto di progresso rispetto al crono che gli aveva dato l’argento agli Europei under 20 di Boras nel 2019. Terzo posto del marchigiano Giacomo Brandi (Cus Pro Patria Milano, 41:07.18) nel giorno del suo 22esimo compleanno, migliorandosi di oltre trenta secondi, e quarto il cinquantista Leonardo Dei Tos (Athletic Club 96 Alperia) in 41:12.96, mentre non completa la gara Stefano Chiesa (Carabinieri).

Al femminile assolo di Valentina Trapletti, con una prova convincente in 44:21.14 nella prima edizione del Meeting di Marcia su pista Città di Bergamo. Per la milanese dell’Esercito, nona sulla 20 km agli Europei di Berlino nel 2018, è il secondo tempo in carriera a circa sedici secondi dal personale di 44:04.94 ottenuto tre anni fa a Trieste. Anche la specialista della 50 km Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) arriva poco distante dal suo primato con 46:17.72, seguita da due compagne di club: la junior Martina Casiraghi (49:24.14) e la promessa Beatrice Foresti (al personale in 49:52.42), invece Lidia Barcella (Bracco Atletica) si ferma al settimo chilometro nella manifestazione allestita al campo Francesco Putti dall’Us Scanzorosciate.

l.c.

(ha collaborato Cesare Rizzi/FIDAL Lombardia)

