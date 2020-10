Titoli giovanili a Bergamo, Bracco e Rieti

I verdetti dei campionati di società: a segno Atletica Bergamo 1959 Oriocenter (under 23 uomini), le milanesi della Bracco Atletica (under 23 donne) e la Studentesca Rieti Milardi (allievi e allieve)

18 Ottobre 2020

Al termine del weekend di Modena, oltre agli scudetti assoluti, sono stati assegnati anche gli scudetti promesse (under 23) e allievi (under 18). Brindano tre società: Atletica Bergamo 1959 Oriocenter al maschile tra le promesse, Bracco Atletica al femminile tra le promesse e Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi a segno con gli allievi e con le allieve.

UNDER 23 (promesse e juniores) - Entrambi i titoli vanno in Lombardia. I ragazzi dell’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter collezionano complessivamente 12410 punti e battono Atletica Vicentina (12267) e Studentesca Milardi Rieti (11692). Bergamo è anche il club campione italiano endurance (3603 punti), per effetto dei punteggi della seconda prova tricolore, davanti al Gruppo Alpinistico Vertovese (3567) e alle Fiamme Gialle Simoni (3417). Al femminile, le ragazze del club milanese della Bracco Atletica trionfano con 12881 punti, chiudendo davanti ad Atletica Brescia 1950 Metallurgica San Marco (12744) e La Fratellanza 1874 Modena (12248). Bracco anche per il titolo endurance con 3694 punti, meglio di Cus Torino (3520) e Atletica Bergamo 1959 Oriocenter (3409).

UNDER 18 (allievi) - Rieti+Rieti. Al maschile, gli allievi della Studentesca Milardi Rieti vincono con 9835 punti, battendo Siracusatletica (9304) e Imola Sacmi Avis (9123). Club campione italiano endurance è l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni (2867), su Imola Sacmi Avis (2844) e Siracusatletica (2825). Al femminile Studentesca Milardi Rieti in vetta con 11723 punti, secondo posto per Bracco Atletica (10800), terza piazza per Atletica Bergamo 1959 Oriocenter (10291). Per il titolo endurance, successo dell’Atletica Stronese-Nuova Nordaffari (3282 punti) davanti a Bracco Atletica (3232) e Studentesca Milardi Rieti (3004).

RISULTATI - FOTO (di Francesca Grana)

DIFFERITA RAISPORT - Una sintesi delle gare della Festa dell’endurance di Modena andrà in onda in differita tv su RaiSport+HD lunedì 19 ottobre dalle 16.30 alle 18.30.

