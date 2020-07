Susa: ritorno in montagna con le staffette

Nel Memorial Germanetto-Aschieris prima gara con il nuovo protocollo, a poco più di un mese dai campionati italiani. Vittoria per Bonzi-Baldaccini, Scaini-Beccaria e Cavagna-Colli

19 Luglio 2020

È tornata la corsa in montagna a Susa (Torino), sabato pomeriggio, nel ricordo di due personalità che hanno amato fortemente questa disciplina: l’azzurro Marco Germanetto e Adriano Aschieris. Un doppio Memorial, alla ventunesima edizione organizzata dall’Atletica Susa che dal 2018 porta anche il nome dell’ex presidente FIDAL Piemonte, e la prima occasione per riproporre in modo competitivo la specialità, con tutte le regole previste a tutela degli atleti dopo l’emergenza sanitaria. Partenze scaglionate a gruppi di cinquanta, distanziamento di un metro e mezzo tra gli atleti sulla griglia di partenza, area di accoglienza e post-gara ben delimitate e con accessi separati. Test superato per l’organizzazione che si prepara a ospitare tra poco più di un mese i Campionati italiani assoluti e giovanili di corsa in montagna in prova unica, in occasione del Memorial Partigiani Stellina (22-23 agosto). Coreografico il percorso con gli atleti che hanno toccato i siti archeologici romani di Susa (Arco di Augusto, Acquedotto, Arena) e il castello della Contessa Adelaide, di epoca medievale. Originale il format, che richiama quello della staffetta team sprint dello sci di fondo, con gli atleti ad alternarsi ogni giro (1350 metri ricavati nel centro storico) sino allo scoccare dei quaranta minuti di gara.

Dal punto di vista tecnico interessante la competizione, a staffetta, vista la presenza di alcuni big della corsa in montagna nazionale. Al maschile la coppia dell’Atletica Valle Brembana formata da Nicola Bonzi e Alex Baldaccini, con 10 giri in 44:11, ha la meglio sui cuneesi Bernard e Martin Dematteis (Sportification), che chiudono con 10 giri in 44:25. Al terzo posto Luca Cagnati e Henri Aymonod (Corrintime) con 9 giri in 40:28. Tra le donne vittoria per le campionesse italiane di staffetta Alessia Scaini e Lorenza Beccaria (Atl. Saluzzo): 8 giri in 41:52 il loro risultato finale. Seguono le allieve Axelle Vicari (Pol. Sant’Orso Aosta), terza a Susa nell’International U18 Cup dell’anno scorso, ed Eloisa Marsengo (Atl. Stronese Nuova Nordaffari), seconde con 8 giri in 42:26, davanti a Miriana Ramat ed Elisa Bianco (Atl. Susa Adriano Aschieris), 8 giri in 45:29. Nella competizione riservata alle staffette miste, successo di Nadir Cavagna e Gaia Colli (Atl. Valle Brembana) con 9 giri in 41:13, al quinto posto assoluto.

Myriam Scamangas (FIDAL Piemonte)

