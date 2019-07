Summer Camp, l'atletica è passione a Cles

Allenamenti e vacanze: in Trentino l'iniziativa organizzata dalla FIDAL fino al 14 luglio

09 Luglio 2019

Vacanze, sport e paesaggi mozzafiato immersi tra le Dolomiti. È iniziato a Cles (Trento) il Summer Camp 2019 organizzato dalla FIDAL per offrire ai giovani atleti l’opportunità di vivere la propria passione sportiva durante il periodo estivo in uno scenario unico. I 26 partecipanti, della categoria allievi, provenienti da ogni angolo d’Italia, hanno ricevuto la visita della capitana delle squadre giovanili Gabriella Dorio che ha trasmesso loro l'entusiasmo per questa esperienza e ha rivolto il suo personalissimo “in bocca al lupo!”. A fare da padrone di casa l'assessore allo sport del Comune di Cles Andrea Paternoster che ha messo a disposizione tutte le strutture del Centro per lo Sport e del Tempo Libero della cittadina trentina. Il programma del Summer Camp, che proseguirà con la sua prima edizione fino al 14 luglio, prevede allenamenti tutte le mattine sotto la guida dei tecnici federali e nel pomeriggio attività a carattere sportivo e ricreativo, con palestra di roccia, tiro con l’arco, escursione nella natura e trekking in montagna.

