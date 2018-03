Stramilano: la solidarietà va di corsa

Presentata l’edizione numero 47 della tradizionale corsa su strada nel capoluogo lombardo che torna domenica 25 marzo. Partenza e arrivo della mezza maratona in Piazza Castello.

13 Marzo 2018

Milano festeggia l’arrivo della primavera domenica 25 marzo con la Stramilano 2018, da 47 anni appuntamento imperdibile per atleti amatoriali e professionisti, per gli appassionati della corsa di ogni età e nazionalità. Anche quest’anno una folla festosa animerà la domenica cittadina di solidarietà e sana competizione. Madrina della manifestazione sarà la newyorkese Justine Mattera, showgirl e attrice, ma soprattutto grande sportiva: infatti pratica triathlon e correrà i 21,097 km della Stramilano Half Marathon. Sarà la prima volta che una madrina si metterà in gioco partecipando attivamente alla gara fianco a fianco con i runners.

“Da tempo ormai la Stramilano fa parte della tradizione della nostra città - commenta l’assessore comunale allo sport Roberta Guaineri -. Ogni anno riunisce famiglie, atleti italiani e internazionali e istituzioni diverse, che si ritrovano per una giornata di grande sport e solidarietà, e che grazie a questa occasione possono godere in ‘via esclusiva’ della bellezza della nostra città. Un evento che spesso coincide con l’inizio della primavera, la stagione dello sport e del tempo libero all’aperto, della voglia di ritrovarsi e di stare insieme, che rende la stracittadina ancora di più una festa di tutti”. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche l’atleta paralimpica Giusy Versace, madrina della scorsa edizione, e l’atleta Constantin Bostan, che correrà la Half Marathon grazie alle protesi donate dall’Associazione Disabili No Limits Onlus.

La corsa, come da tradizione, si svilupperà in tre grandi eventi. I primi a partire, alle ore 9.00 da Piazza Duomo, saranno i partecipanti alla Stramilano 10 km, la non competitiva in cui corridori di ogni età e livello percorreranno le vie più caratteristiche della città fino all’Arena Civica “Gianni Brera”. Alle 10.00, sempre da Piazza Duomo, partirà invece la Stramilanina, con protagonisti i più piccoli.

I mini atleti e i loro accompagnatori attraverseranno il centro storico di Milano per 5 chilometri, conquistando il pubblico con la loro tenerezza e simpatia. L’arrivo è fissato per tutti all’Arena Civica, dove grandi e piccoli potranno riprendersi dalle fatiche della corsa e godere di momenti di relax e divertimento. Infine, alle ore 10.30 sarà la volta della Stramilano Half Marathon con partenza e arrivo in Piazza Castello. Migliaia di atleti, tra professionisti e appassionati, si metteranno alla prova nella mezza maratona correndo sulla classica distanza di 21,097 chilometri.

La Stramilano numero 47 non è solo occasione di sport e divertimento, ma anche di socializzazione, aggregazione e solidarietà sostenendo da sempre diverse associazioni, fra cui: Abio, assistenza ai bambini ospedalizzati; Associazione Aiuto ai Giovani Diabetici, aiuto ai genitori di figli con diabete; Africa&Sport; Centro Clinico Nemo, patologie neuromuscolari; Disabili No Limits, l’associazione fondata dall’atleta paralimpica Giusy Versace; Dutur Claun, clown terapia; Fabula, assistenza ai bambini autistici; Le Gocce, associazione che si occupa di aiutare bambini diversamente abili; Faraja House, che si dedica ai ragazzi di strada in Tanzania e City Angels, gli angeli della strada che aiutano senzatetto e cittadini bisognosi.

All’evento prenderà parte anche l’Esercito Italiano con un migliaio di atleti militari provenienti non solo dalla Lombardia, ma da tutta Italia. Cinque carabinieri della squadra sportiva Paracadutisti di Livorno si lanceranno da un AB412 del nucleo elicotteri di Volpiano, per atterrare al centro dell’Arena Civica.

(da comunicato stampa Organizzatori)

