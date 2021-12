Strada: le corse del weekend

Domenica 5 dicembre torna la Sorrento Positano Ultramarathon insieme alla Panoramica. Tanti appuntamenti nel fine settimana sulle strade di tutta Italia

03 Dicembre 2021

Si corre sulla costiera domenica 5 dicembre con il ritorno della Sorrento Positano Ultramarathon di 54 chilometri, la cui ultima edizione si era disputata nel 2018, mentre è confermata la Panoramica di 27 km, che ha subito solo uno stop nel 2020 a causa della pandemia. Due gare su percorsi suggestivi e caratterizzate da due traguardi intermedi, il Gran Premio Nastro Verde sulla mezza maratona per la Panoramica (21,097 km) e il Trofeo della Costiera al passaggio del 50° km nella prova più lunga che ha ottenuto la Bronze Label della IAU, l’associazione internazionale delle ultramaratone. Annunciato il tutto esaurito su entrambe le distanze nell’evento targato Napoli Running, che contano rispettivamente 300 e 1300 iscritti per un totale di 26 nazioni rappresentate e circa il 10 per cento di stranieri. Ad attendere i runners c’è il panorama dell’incontro tra la costiera sorrentina e quella amalfitana, patrimonio dell’Unesco, a cornice di culture antiche e terre di tradizioni secolari, immerse nel Parco Regionale dei Monti Lattari. L’Ultramarathon di 54 km, che prevede un impegnativo dislivello positivo di 1477 metri, prenderà il via alle prime luci del mattino (ore 7) da Corso Italia-Piazza Angelina Lauro e i primi km proseguiranno lungo via Capo. Poi la salita fino a Sant’Agata sui Due Golfi intorno all’ottavo chilometro e la cavalcata attraversando i territori di Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Vico Equense e Positano. Al 23° km è posto il giro di boa, all’ingresso di Positano, per cominciare il rientro: a Termini, nel territorio di Massa Lubrense il passaggio ai 40 km, a Massa Lubrense centro quello sui 46 km e l’arrivo a Sorrento, transitando per l’iconica piazza Tasso con l’albero di Natale e i mercatini. Alle 9 partirà la Panoramica: dopo la salita iniziale, la discesa lungo via Nastro d’oro (all’altezza del 15° km) e via IV Novembre (20 km circa), il bivio di Termini e la corsa verso la piazza centrale di Massa Lubrense dove è fissato l’intermedio dei 21,097 km prima dell’arrivo.

CAGLIARI - È la tredicesima edizione per la Crai Cagliari Respira che domenica prevede oltre 700 partecipanti. La Mezza Maratona di Cagliari 2021 - Memorial Serra organizzata dalla Cagliari Marathon scatterà alle ore 10 in viale Diaz, in prossimità di piazza Marco Polo, e riparte dopo lo stop della scorsa stagione. Al maschile in gara tra i favoriti Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia) e Mohamed Hajjy (Atl. Castenaso Celtic Druid), nella prova femminile Raimonda Nieddu (Cagliari Marathon) e Alice Capone (Triathlon Team Sassari).

PROSECCO RUN - Supera quota 2100 il numero degli iscritti alla Prosecco Run (oltre 1270) e alla Prosecchina (oltre 870) che domenica 5 dicembre a Vidor (Treviso) attraverserà strade, sentieri, vigneti e cantine anche nei territori di Mosnigo (Moriago della Battaglia), Colbertaldo, Valdobbiadene e San Giovanni per l’evento organizzato da Silca Ultralite Vittorio Veneto e Tri Veneto Run. L’undicesima edizione della mezza maratona transita dentro 16 cantine del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene Docg, mentre la quinta edizione della corsa amatoriale di 10 km a sua volta passerà dentro altre sei cantine per un totale di 22 aziende agricole attraversate nelle colline dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Tra gli uomini in gara l’etiope Damte Kuashu Taye (Atl. San Biagio) e il keniano Hosea Kiplagat Chemunyan (Sport Project Vco), ma tenterà di bissare il successo dell’ultima edizione, quella del 2019, Abdoullah Bamoussa (Atl. Brugnera Friulintagli), siepista azzurro alle Olimpiadi di Rio nel 2016. Ci saranno anche Simone Gobbo (Trevisatletica), che dopo il terzo posto nel 2019 punta nuovamente al podio, il 21enne Andrea Mason (Silca Ultralite Vittorio Veneto) e il debuttante sulla distanza Giovanni Gatto (Us Quercia Trentingrana), finalista nei 3000 siepi agli ultimi Europei under 23. Al femminile, fari puntati sull’etiope Asmerawork Bekele Wolkeba (Podistica Torino).

