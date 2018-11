Strada: il weekend di corsa

Il programma delle manifestazioni di domenica 11 novembre inserite nel calendario nazionale

09 Novembre 2018

Nel weekend dei Campionati Italiani assoluti di maratona, in occasione della 20ª Maratona di Ravenna Città d’Arte, il calendario nazionale propone diversi altri appuntamenti dedicati alla corsa su strada. Domenica 11 novembre è il giorno della 27ª Maratonina Città di Busto Arsizio, in provincia di Varese, sulla distanza di 21,097 chilometri. Nella gara organizzata dall’Atletica San Marco, oltre alla mezza maratona agonistica e alla classica non competitiva breve sui 9,2 km, confermata anche la non agonistica lunga denominata “La Ventuno di Busto”, sulla distanza dei 21 km circa, in occasione della “mattinata ecologica”. Partenza da viale Cadorna, nella zona antistante i Molini Marzoli, alle ore 9.30. Il percorso abbraccia virtualmente tutta la città, toccando ben 10 quartieri su 13, proseguendo in zona artigianale a Sacconago, all’interno della pista di atletica (passaggio dei 10 km con traguardo volante), poi verso San Michele e Beata Giuliana tornando verso il centro, con arrivo al palazzetto dello sport in via Ugo Foscolo. Tra le novità, una competizione dedicata a due squadre di ragazzi che frequentano la prima media con una staffetta di 42 atleti in cui ognuno percorrerà 500 metri e la presenza dei Maratonabili, pronti a prestare le gambe a chi non può correre in autonomia.

CREMA - Dodicesima edizione per la Maratonina Città di Crema, organizzata domenica 11 novembre dalla Bike & Run. Partenza (ore 9.15) e arrivo in piazza Garibaldi a Crema (Cremona). Alle 8.30 partirà invece la nona edizione della Marian Ten, corsa non competitiva di 10 chilometri, dedicata alla memoria di Marianna Rota, che vedrà la partecipazione anche di quattro disabili in carrozzina, spinti a turno da 23 volontari. La più importante novità di quest’anno è la Enercom Kids Run, una manifestazione riservata agli under 14 che si disputerà il sabato pomeriggio a Ombriano sulla pista di atletica.

SALENTO - Nuovo percorso, completamente rivisto e rinnovato, per la 33ª Salento Half Marathon di domenica 11 novembre a Collepasso (Lecce), valida come 10° Memorial Vito Polimeno. Organizza la Saracenatletica.

IN SICILIA - Si corre domenica 11 novembre l’ottava edizione della Mezza Maratona Città di Enna. Prevista quest’anno per il mese di giugno, era stata rinviata per i lavori di manutenzione all’Autodromo di Pergusa che ospita la gara sui 21,097 chilometri, con quattro giri da 4,950 km ciascuno, oltre al tratto iniziale che copre la distanza rimanente. Una maratonina “in pista”, allestita dall’Atletica Enna (partenza alle ore 9.45), ma viene proposta anche la staffetta con due frazioni rispettivamente di circa 11 e 10 chilometri. La manifestazione è valida come sesta prova del 17° Grand Prix Sicilia di Mezze Maratone ed è confermato il premio Avis, con una classifica dedicata ai migliori atleti donatori di sangue.

