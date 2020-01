Strada: due mezze per aprire il 2020

Iniziato il calendario della nuova stagione con la Mezza sul Brembo di Dalmine (Bergamo) e la Half Marathon 13 Casali di Vico Equense (Napoli)

07 Gennaio 2020

Prime corse dell’anno anche sulle strade italiane, nei giorni iniziali del 2020. A Dalmine (Bergamo) la dodicesima Mezza Maratona sul Brembo, lunedì 6 gennaio, vede il terzo successo in questa gara per Michele Palamini, dopo le vittorie ottenute nel 2014 e nel 2018. Il 28enne del Gruppo Alpinistico Vertovese prende il largo insieme a una coppia di atleti africani, il keniano Joash Kipruto Koech e il ruandese Primien Manirafasha, leader dell’ultima edizione: 30:54 il passaggio ai 10 km, dove hanno già oltre tre minuti di vantaggio. Nella seconda parte di una mezza che tocca anche i comuni di Treviolo, Osio Sopra e Osio Sotto, alza bandiera bianca Manirafasha e si invola il bergamasco, azzurro nella maratona agli Europei del 2014, per imporsi con il tempo di 1h05:40 davanti a Kipruto Koech (1h06:12) e al 24enne Davide Scaglia (Cus Torino, 1h12:01) in una mattinata soleggiata e non troppo fredda.

Anche nella gara femminile lo stesso club festeggia il successo con Federica Zenoni, che al debutto con la nuova maglia della Vertovese apre con una vittoria migliorando la seconda piazza della passata stagione. La 22enne bergamasca (che proprio a Dalmine studia ingegneria gestionale) mette in scena un assolo transitando ai 10 km in 36:37, con quasi due minuti sulle più immediate inseguitrici. Poi completa l’opera in 1h17:18 nei confronti della vincitrice 2016 e 2019 Mina El Kannoussi (Atl. Saluzzo), seconda in 1h21:30, e di Elisabetta Manenti (Atl. Pianura Bergamasca, 1h21:47). A organizzare l’evento, la Runners Bergamo che è stata anche l’ultima società di Franco Togni, campione italiano assoluto 1996 di maratona e pluridecorato master a livello internazionale, scomparso alla fine del 2016 in un tragico incidente in montagna. La terza edizione del riconoscimento che lo ricorda è andata a Federica Dalfovo (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), campionessa italiana di cross a staffetta e ottava sui 3000 piani alla rassegna tricolore allieve. (ha collaborato Cesare Rizzi/FIDAL Lombardia) [RISULTATI/Results]

IN CAMPANIA - Una nuova manifestazione a Vico Equense (Napoli) con l’edizione inaugurale della Half Marathon 13 Casali, domenica 5 gennaio. Conquista la vittoria il pugliese Domenico Ricatti (Terra dello Sport), portacolori della società organizzatrice, in 1h13:16 per avere la meglio su Mohamed Hajjy (Atl. Castenaso Celtic Druid), secondo con lo stesso tempo, mentre chiude terzo Giuseppe Olimpo (Atl. Isaura Valle dell’Irno, 1h22:01). Al femminile Paola Di Tillo (Gs Virtus) si aggiudica la prova in 1h32:18 seguita da Alessandra Ambrosio (Amatori Atl. Napoli, 1h33:41) e Lidia Principe (Terra dello Sport, 1h35:21). [RISULTATI/Results]

l.c.

