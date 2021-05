Stelle a Bergamo: 5000 con Barega e Gebrhiwet

Mercoledì la sfida tutta etiope tra l’argento mondiale di Doha e il bronzo olimpico di Rio

09 Maggio 2021

Mercoledì 12 maggio a Bergamo, nella terza tappa del circuito Silver Meeting FIDAL Lombardia, è previsto un 5000 maschile ricco di star, con protagonisti degni di una finale olimpica. Al campo CONI, nel tardo pomeriggio, andranno in pista due uomini con primati personali sotto i 13 minuti: gli etiopi Selemon Barega e Hagos Gebrhiwet, rispettivamente il quinto e il sesto al mondo di sempre nella specialità. Barega ha un PB da 12:43.02, Gebrhiwet vanta 12:45.82, tempi entrambi corsi a Bruxelles nel 2018. Barega è argento mondiale in carica sia sui 5000 (Doha 2019) sia sui 3000 al coperto (Birmingham 2018): a soli 16 anni, nel 2016, era già campione mondiale under 20 nei 5000 e il primato personale attualmente detenuto vale anche come record mondiale juniores. Campione del mondo under 20 di cross nel 2013, Hagos Gebrhiwet è invece salito sul podio olimpico con il bronzo sui 5000 di Rio e ha centrato due podi mondiali nella stessa specialità, l’argento di Mosca 2013 e il bronzo di Pechino 2015. In Italia entrambi hanno precedenti importanti sui prati: Barega ha vinto la Cinque Mulini nel 2017, Gebrhiwet il Campaccio 2019.

Non saranno però solo i due etiopi le stelle del 5000 di Bergamo, allestito grazie a Tuscany Camp e al lavoro organizzativo di Tito Tiberti. Attesi altri atleti di eccellente curriculum: solo per citare i più rappresentativi il campione mondiale under 20 in carica del 5000 Edward Zakayo, keniano da 13:03.19; il diciannovenne ugandese Oscar Chelimo (Athletic Club 96 Alperia), bronzo mondiale under 20 di cross dotato di un PB da 13:20.10; lo spagnolo campione europeo under 23 nel 2017 Carlos Mayo.

Ha collaborato Cesare Rizzi (FIDAL Lombardia)

