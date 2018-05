Societari Assoluti: la seconda giornata

Notizie e risultati in aggiornamento dalle 18 sedi regionali

06 Maggio 2018

Nella seconda giornata della prima fase per i Campionati di Società Assoluti 2018, torna in pista Ayomide Folorunso (Cus Parma/Fiamme Oro) a Modena. La 21enne campionessa europea under 23 dei 400 ostacoli corre in 56.70 al debutto stagionale in questa gara, a poco più di un secondo dal record personale, mentre ieri si era migliorata nella distanza senza barriere con 52.25. A Nembro (Bergamo), duello azzurro nei 400hs degli uomini vinto dal tricolore Lorenzo Vergani (Cus Pro Patria Milano) che firma il suo terzo tempo di sempre con 50.13 davanti a Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano 1946), secondo in 50.70. Il martellista Marco Lingua (asd Marco Lingua 4ever), decimo nella scorsa estate ai Mondiali di Londra, apre la seconda parte dell’anno a Torino con 72,22, non ancora al meglio della condizione. A Bergamo la non ancora ventenne piemontese Linda Olivieri (Atl. Monza) avvicina il suo primato con 57.35 sui 400 ostacoli.

CdS Assoluti 2018 - le sedi della prima prova regionale (5-6 maggio)

Abruzzo: Sulmona (AQ); Alto Adige/Trentino: Bolzano; Basilicata/Puglia: Matera; Calabria: Siderno (RC); Campania/Molise: Napoli; Emilia-Romagna: Modena; Friuli-Venezia Giulia: Udine; Lazio: Ostia (RM); Liguria: Boissano (SV); Lombardia (uomini): Nembro (BG); Lombardia (donne): Bergamo; Marche: Macerata; Piemonte/Valle d’Aosta: Torino; Sardegna: Selargius (CA); Sicilia: Palermo; Toscana: Campi Bisenzio (FI); Umbria: Orvieto (TR); Veneto: Caorle (VE)

