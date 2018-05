Societari Assoluti: la prima giornata

Notizie e risultati in aggiornamento dalle 18 sedi regionali

05 Maggio 2018

Scintille e risultati da top ten italiana alltime nella prima fase dei Campionati di Società Assoluti 2018, oltre al nuovo lampo sui 100 metri di Marcell Jacobs con 10.12 (+1.9) a Campi Bisenzio (Firenze): ancora tre centesimi di progresso per il 23enne azzurro delle Fiamme Oro (oggi in maglia Atletica Virtus Cr Lucca) e quinto posto delle liste nazionali di sempre. Nel salto in alto, a Caorle (Venezia), continua a salire Elena Vallortigara che aggiunge un altro centimetro al record personale con 1,95 alla prima prova. La 26enne vicentina dei Carabinieri, in gara per l’Assindustria Sport Padova, adesso è la sesta italiana alltime e incrementa così il recente 1,94 del 25 aprile a Siena, dove era riuscita a migliorarsi dopo oltre sette anni.

A Modena va subito forte Ayomide Folorunso (Cus Parma/Fiamme Oro). La campionessa europea under 23 dei 400 ostacoli toglie sei decimi al personal best sulla distanza piana: 52.25 per la 21enne azzurra, primatista nazionale della staffetta 4x400 e ora capolista italiana del 2018 davanti al 52.54 di esordio di Libania Grenot. Un risultato in linea con lo standard di iscrizione per gli Europei di Berlino (6-12 agosto), ma è anche la seconda prestazione di sempre nella categoria promesse. Giovani in evidenza con il velocista reggiano Alex Zlatan (La Fratellanza 1874 Modena), argento europeo U20 della 4x100, che scende a 10.32 (+1.6) per abbassare di 14 centesimi il suo miglior tempo in carriera, e sulla pedana del triplo con un bel duello tra gli ultimi due vicecampioni continentali juniores del salto triplo: Andrea Dallavalle (Atl. Piacenza) vince con 16,20 (-1.0) insidiato dal 16,14 (-0.7) di Tobia Bocchi (Cus Parma/Carabinieri), tornato a saltare dopo un lungo periodo di stop.

A Nembro (Bergamo) un’incursione sui 400 piani anche per l’argento europeo U20 dei 400hs Alessandro Sibilio (Atl. Riccardi Milano 1946): con 46.73 lo junior partenopeo diventa il settimo under 23 italiano di sempre, mentre nel giavellotto 76,83 di Roberto Bertolini (Atl. Cento Torri Pavia/Fiamme Oro). Rientro agonistico di Simona La Mantia, campionessa europea indoor del triplo nel 2011, che un anno fa è diventata mamma e oggi atterra a 13,20 (+1.5). Tornando a Campi Bisenzio (Firenze), tra le donne 11.48 (-0.2) nei 100 metri al debutto stagionale della tricolore Irene Siragusa (Esercito), invece a Bergamo la finalista olimpica dell’alto Desirée Rossit (Fiamme Oro) apre la stagione con 1,84. A Ostia (Roma) in gara fuori classifica lo spagnolo Orlando Ortega, argento ai Giochi di Rio, che corre in 13.60 (-0.8) sui 110 ostacoli. In tutto sono coinvolte 18 sedi regionali con migliaia di atleti impegnati su pista: in palio la qualificazione a una delle quattro finali nazionali (Oro, Argento, Bronzo e B) in programma nel weekend del 23-24 giugno, mentre la seconda prova regionale è prevista il 26-27 maggio.

CdS Assoluti 2018 - le sedi della prima prova regionale (5-6 maggio)

Abruzzo: Sulmona (AQ); Alto Adige/Trentino: Bolzano; Basilicata/Puglia: Matera; Calabria: Siderno (RC); Campania/Molise: Napoli; Emilia-Romagna: Modena; Friuli-Venezia Giulia: Udine; Lazio: Ostia (RM); Liguria: Boissano (SV); Lombardia (uomini): Nembro (BG); Lombardia (donne): Bergamo; Marche: Macerata; Piemonte/Valle d’Aosta: Torino; Sardegna: Selargius (CA); Sicilia: Palermo; Toscana: Campi Bisenzio (FI); Umbria: Orvieto (TR); Veneto: Caorle (VE)

LOMBARDIA (uomini) - Sulla pista di Nembro (Bergamo) ancora uno sprint da 100 metri per Eseosa Fausto Desalu (Interflumina è più Pomì/Fiamme Gialle). Il 24enne azzurro, che sui 200 è il campione italiano, oggi corre in 10.46 (-0.7) a due centesimi dallo stagionale (10.44 il 25 aprile a Modena) e sei dal personal best. Alle sue spalle il compagno di club civile Alessandro Piubeni (10.56) e il tricolore promesse Wanderson Polanco (Atl. Riccardi Milano 1946), terzo in 10.62. Nei 110 ostacoli Ivan Mach di Palmstein (Atl. Riccardi Milano 1946) con 14.09 (-0.4) precede lo junior Mattia Montini (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) che chiude in 14.26 ed entra nella top ten italiana under 20 di sempre con le barriere senior da 106 centimetri, al decimo posto.

LOMBARDIA (donne) - In gara a Bergamo le società femminili della Lombardia. Sui 100 metri Johanelis Herrera conquista il successo con 11.83 (-0.7) davanti ad Alessia Pavese (11.98) e Alessia Niotta (12.00), tutte dell’Atletica Brescia 1950 Ispa Group. Tra le barriere 13.76 (-0.8) vincente per Nicla Mosetti (Bracco Atletica).

Società ammesse alle Finali del C.d.S. Assoluto su Pista 2018 (previo punteggio di conferma)

