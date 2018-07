Sestriere, salti ad alta quota

Sabato 28 luglio la seconda edizione del meeting internazionale di lungo e triplo

26 Luglio 2018

Nuovo appuntamento con i salti agli oltre 2000 metri del Sestriere (Torino). Sabato 28 luglio, dalle 10.30, si gareggia per la seconda edizione del Last Minute Qualification for Horizontal Jumps, il meeting internazionale a inviti di salto in lungo e triplo. Tra i partecipanti c'è il lunghista cileno Daniel Pineda, atterrato in carriera oltre gli otto metri (8,08 nel 2012), la svizzera Irene Pusterla e nel triplo la slovacca Dana Veldakova, già vincitrice lo scorso anno nell'edizione inaugurale. Tra gli italiani, è annunciato il triplista Samuele Cerro (Studentesca Milardi Rieti), cresciuto quest'anno fino a 16,29 sotto la guida tecnica di Serhiy Derkach.

Il Sestriere, che nelle ultime settimane ha accolto anche il raduno dei mezzofondisti azzurri in preparazione per gli Europei di Berlino e il summer camp per oltre 200 giovani organizzato da FIDAL Piemonte, sarà anche il palcoscenico di prove di velocità giovanili e assolute a margine delle gare di salto.

