Scuola dello Sport, un webinar sulla longevità

Martedì 14 luglio l’incontro sul tema “La scienza che studia come rimanere giovani” con il DT azzurro Antonio La Torre

08 Luglio 2020

Ci sarà un intervento del direttore tecnico federale Antonio La Torre nel webinar dal titolo “La scienza che studia come rimanere giovani” in programma martedì 14 luglio dalle ore 15.30 e organizzato dalla Scuola dello Sport CONI. Il DT azzurro porterà la sua esperienza di campo e di studio, per ribadire l’importanza dell’attività fisica e sportiva nella promozione di un benessere attivo “longlasting”.

Nell’incontro sarà affrontato da diversi punti di vista il tema della longevità, con un panel di relatori di assoluto valore. In apertura Marco Malvaldi, scienziato e scrittore di successo, aiuterà a comprendere la rappresentazione sociale della grande età con i suoi romanzi del BarLume in cui racconta in modo brillante e scanzonato una vecchiaia acuta, che si alimenta grazie alla socialità e a una curiosità a tratti morbosa. La parola quindi passerà a Francesco Landi, che unisce l’esperienza clinica come primario di Riabilitazione geriatrica al Policlinico Gemelli alla partecipazione come consigliere di amministrazione di Sport e Salute.

È prevista poi la presenza di Fabio Lucidi, preside della Facoltà di Medicina e Psicologia all’Università La Sapienza di Roma: a lui il compito di esporre le opportunità per promuovere la salute, il benessere psicologico e il funzionamento cognitivo lungo il corso della vita attraverso modelli che riconoscono e valorizzano le risorse dell’invecchiamento e gli stili di vita attivi. Infine toccherà a Valter Longo (University of Southern California, Los Angeles), biogerontologo e biologo cellulare, noto anche al grande pubblico per le sue ricerche sul ruolo dei geni e del digiuno nella prevenzione delle malattie legate all’invecchiamento. Di notevole interesse la sua prospettiva che ribalta l’approccio gerontologico a favore di una scienza che spiega come rimanere giovani, grazie anche a strategie alimentari che promuovono effetti protettivi e rigeneranti.

Il webinar si svolgerà online nell’aula virtuale della Scuola dello Sport sulla piattaforma Microsoft Teams. L’iscrizione è gratuita e la domanda dovrà pervenire entro domenica 12 luglio a questo LINK.

