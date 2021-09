Scudetti under 18, weekend tricolore a Brescia

Sabato e domenica la Finale A dei Cds Allievi, nel campo che sarà intitolato a Gabre Gabric: ecco le società partecipanti, tra gli atleti più attesi Galuppi, Furlani e Nnachi. Finali B in altre quattro sedi

22 Settembre 2021

È in arrivo il terzo weekend di finali dei Campionati di Società. Dopo aver assegnato gli scudetti under 23 a Bergamo e gli scudetti assoluti a Caorle, l’atletica italiana incorona anche i vincitori della categoria allievi (under 18), nella finale in programma sabato e domenica a Brescia. Saranno in gara dodici società al maschile e altrettante al femminile, alla ricerca degli scudetti che nella scorsa stagione sono stati conquistati della Studentesca Milardi Rieti con gli uomini e con le donne. Quattro le finali B con il gruppo Tirreno a Firenze e quello Adriatico a Sulmona (L’Aquila), mentre il Nord-Est sarà a Cles (Trento) e il Nord-Ovest a Boissano (Savona).

Nel weekend del centro sportivo Sanpolino di Brescia - che sabato sarà ufficialmente intitolato alla discobola olimpica Gabre Gabric, capostipite della dinastia Ottoz-Calvesi - sono attesi alcuni dei principali atleti italiani della categoria allievi, che hanno già debuttato con la maglia azzurra agli Europei U20 di Tallinn nel mese di luglio. È il caso della sprinter Ludovica Galuppi (Bracco Atletica) iscritta sui 100, sui 200 e nella 4x100, del saltatore in alto Mattia Furlani (Studentesca Rieti Milardi), delle mezzofondiste Arianna Algeri (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) e Sofia Cafasso (Battaglio Cus Torino), dell’astista Federico Bonanni (Studentesca Rieti Milardi). Niente asta ma doppio impegno su 100 metri e salto in lungo per Great Nnachi (Battaglio Cus Torino), 100 metri per Yassin Bandaogo (Atletica Vicentina), nel salto in alto è iscritto anche Edoardo Stronati (Pro Sesto Atletica), nei 100hs Celeste Polzonetti (Bracco Atletica), nella marcia Diego Giampaolo (Fiamme Gialle Simoni). Tra gli altri atleti di punta della categoria, è in gara a Boissano Marta Amani (Cus Pro Patria Milano), non soltanto nel lungo ma anche nei 400; è iscritta a Sulmona la pesista e discobola Anna Musci (Alteratletica Locorotondo), a Cles nelle siepi il mezzofondista Simone Valduga (Quercia Trentingrana).

Finale A, Brescia, 25-26 settembre 2021

Allievi: Studentesca Rieti Milardi, Fiamme Gialle Simoni, Atl. Vicentina, Safatletica Piemonte, Bergamo Stars Atletica, Pro Sesto Atletica, Nissolino Intesatletica, Atl. Bergamo 1959 Oriocenter, Toscana Atl. Futura, Siracusatletica, Atl. Livorno, Atl. Brugnera Friulintagli.

Allieve: Bracco Atletica, Fiamme Gialle Simoni, Cus Parma, Battaglio Cus Torino, Studentesca Rieti Milardi, Atl. Vicentina, Acsi Italia Atletica, Atl. Stronese Nuova Nordaffari, Atl. Bergamo 1959 Oriocenter, Assindustria Sport, Team-A Lombardia, Us Aterno Pescara.

GLI ISCRITTI: BRESCIA - FIRENZE - SULMONA - CLES - BOISSANO

CdS Allievi 2021 - La composizione completa delle finali: Allievi - Allieve

