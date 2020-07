Scotti avanza nei 200 a Vittorio Veneto

Il finalista mondiale della staffetta 4x400 corre in 21.18 e toglie quasi tre decimi al primato personale. Zanon 13,10 nel triplo, il martellista Lingua a 71,82

05 Luglio 2020

Giovani azzurri protagonisti anche nella seconda giornata del meeting di Vittorio Veneto (Treviso). Dopo l’acuto di Larissa Iapichino sulla pedana del lungo (6,57 ieri all’esordio stagionale) arrivano gli applausi per Edoardo Scotti. Il ventenne dei Carabinieri firma il record personale nei 200 con 21.28 (vento +0.2) e si migliora di quasi tre decimi rispetto al 21.56 realizzato due anni fa sul mezzo giro di pista. Un test convincente per l’oro europeo juniores dei 400 metri, che nella staffetta 4x400 è stato finalista iridato a Doha 2019 oltre che campione mondiale U20 nel 2018. Netto il successo nei confronti del 18enne Federico Guglielmi (Atl. Biotekna Marcon), alle sue spalle in 21.64, mentre chiude terzo Daniele Corsa (Folgore Brindisi, 21.85).

Primi salti nella stagione all’aperto della triplista Veronica Zanon (Assindustria Sport Padova). All’ultimo ingresso in pedana atterra a 13,10 (-0.8), solo cinque centimetri in meno del personale outdoor, per tornare a +13 dopo i notevoli progressi dell’inverno in cui è balzata sul record italiano under 20 indoor (13,65). Nel martello 71,82 all’esordio del campione nazionale Marco Lingua (asd Marco Lingua 4ever). Ancora una gara, la terza nel weekend, per la tricolore delle prove multiple Sveva Gerevini (Cremona Sportiva Atl. Arvedi) che si aggiudica i 200 al femminile con 24.64 (-0.8). In avvio di mattinata, sulla distanza spuria dei 200 ostacoli, affermazione in 23.84 (-0.7) di Matteo Beria (Atl. Vicentina).

