Weekend - Domani pista a Nuoro e Decimo, domenica strada ad Elmas

Obiettivi sulla velocità al Tomaso Podda e sulle prove spurie a Decimomannu

17 Settembre 2021

(robyspezzigu) Gare su pista federali a Nuoro e Decimomannu, prove Fispes a Sassari e corsa su strada a Elmas. Per l'atletica leggera sarda sarà l’ennesimo fine settima agonistico denso di interessanti impegni. Dopo le prove di Cagliari che lo scorso fine settimana hanno assegnato i titoli sardi individuali su pista delle categorie allieviU18 e cadetti U16 per l’atletica leggera sarda si prospetta ancora un weekend ricco di spunti di buon interesse.

Nuoro

Nell'impianto di atletica nuorese del campo Coni Tomaso Podda domani, sabato, con inizio previsto per le ore 15,30, si assisterà a una serie di interessanti prove. Tra le gare che caratterizzeranno l’8^ manifestazione provinciale su pista valida per l’acquisizione del Trofeo Nazionale delle Provincie ci saranno, sotto l’aspetto tecnico, quelle della velocità. La manifestazione, organizzata dalla Fidal Nuoro, sarà infatti incentrata sulle prove assolute dello sprint dove nei 100 metri il nuorese Elias Sagheddu (specialista del lungo cresciuto alla Delogu e ora Sisport Torino) si presenta come favorito in virtù del recente 10.62 ottenuto al Sestriere.

Avrà come più quotati avversari i sassaresi Cheick Sadibou Diallo (Ichnos SS), lo junior Riccardo Unali (Delogu Nu) e l’allievo di Macomer, Marco Cappeddu (Fiamma Macomer). Tra le donne, da seguire nella stessa prova la brava junior algherese Silvia Cherchi (Delogu) e l’allieva fresca doppia campionessa sarda dello sprint Irene Carroni (Atl.Orani). Nei lanci presenti in pedana lo junior Francesco Piras (Uras) nel lancio del peso e la campionessa sarda allieve Azzurra Marchetti (Dinamica Sardegna) nel giavellotto.

Decimomannu

Sempre sabato nel campo comunale Dessì-Locci di Decimomannu (inizio gare alle 16,45) prove interessanti nello sprint con il Primo Trofeo Nuova Atletica Sardegna dove nella prova spuria degli 80 metri ci sarà la campionessa sarda assoluta dei 100 e 200 metri Giulia Mannu (Delogu).

Da seguire nel maschile le prove degli 80 e 300 metri con Marco Muscas e Gianmatteo De Furia e, soprattutto, l’allievo emergente Alessandro Lecca (Olympia Villacidro), campione sardo dei 200 e 400 metri con tempi di buon valore tecnico, e la promettente cadetta Elisa Marcello (Atl.Valeria) pronta a riconfermarsi tra le migliori pari categoria a livello nazionale .

Sassari

Nella stessa giornata di sabato, Stadio dei Pini Tonino Siddi di Sassari con inizio alle ore 10,30 al mattino e alle 15,30 nel pomeriggio, gare Fispes con la 2^ prova territoriale Fispes e terza prova di Coppa Italia di Lanci.

Elmas

Domenica importante e interessante appuntamento con la corsa su strada a Elmas con il 3° Trofeo della Laguna, 12° Memorial Edoardo Sanna. Nei pressi della laguna di Giliacquas dello Stagno di Santa Gilla, con inizio gare alle ore 9,00 con i giovanissimi esordienti, prove per tutte le categorie federali. Nella gara assoluta sui 9800 metri ritornerà in gara l’alaese Raimonda Nieddu con la compagna di squadra Elisabetta Orrù (Cagliari Atletica) mentre tra gli uomini gli atleti di spicco sono sicuramente Oualid Abdelkader (Cagliari Marathon), Gabriele Motzo (Isolarun) e Federico Ortu (atleta di San Gavino che corre per il Cus Sassari).