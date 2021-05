Velocisti isolani protagonisti a Rieti

Mentre a Cagliari Claudia Pinna si aggiudica la sfida con Raimonda Nieddu e Luca Barbini sale a 4,76 nel salto con l'asta.

22 Maggio 2021

(alefloris) Mentre a Cagliari è andata in scena finalmente la sfida nel mezzofondo tra Claudia Pinna e Raimonda Nieddu e Luca Barbini si è finalmente sbloccato nel salto con l’asta, sulla magica pista di Rieti la Sardegna fa valere la forza dei suoi velocisti. Nella finale dei 100 metri maschili ad invito successo pieno per il cagliaritano Hilary Wanderson Polanco Rijo (Riccardi Milano) che in 10.26 (+1.8) eguaglia il suo personale stabilito a Firenze nel 2017. Terzo posto per il nuorese Antonio Moro (Delogu) in 10.42, a tre centesimi dal personale. Nelle serie “aperte” 11.09 per Christian Zucca (Gonone Dorgali), 11.13 per Daniele Desogus (id) e 11.21 per Riccardo Unali (Delogu). Ottima prova anche per Giulia Mannu (Delogu) che ha corso in 11.97 (+1.6). sua terza prestazione di sempre. Ma veniamo al pomeriggio cagliaritano dedicato all’acquisizione dei punteggi per il campionato di società.

MEZZOFONDO

Grande e attesa prova sui 1500 femminili con il primo scontro stagionale nell'Isola tra Claudia Pinna (Cus Cagliari) e Raimonda Nieddu (Cagliari Atletica Leggera). Si forma subito un terzetto con Virginia Medda (Cus Cagliari) a fare il ritmo su Pinna e Nieddu. Le due primattrici incrementano il passo al penultimo passaggio e rimangono sole. Ai 500 metri dall'arrivo la Nieddu tenta l'allungo decisivo ma Claudia Pinna non si lascia intimorire e rimane agganciata alla rivale. Tutto si gioca negli ultimi 120 metri con Claudia Pinna che all’aingresso in rettilineo esce all'esterno e riesce a mantenere il lieve vantaggio fino al traguardo. Riscontro cronometrico non eccelso, 4:30.25 contro 4:31.35, con Virginia Medda a 4:37.55 ma grandissima gara dal punto di vista agonistico. Sfida a distanza nel miglio metrico maschile Mario Lagana (Il sogno delle giovani promesse Maracalagonis), aggiudicatosi la prima serie in 4:13.68, e Giovanni Boccoli (Gonone Dorgali), iscritto senza tempo e quindi inserito nella seconda serie che si è aggiudicato in 4:14.51. Al terzo posto Nicolas Masala (Atl. Gonnesa), 4:23.32, anche lui nella seconda serie.

SALTI

Bella prova del salto con l'asta per il cagliaritano Luca Barbini (Atl.

Lecco Colombo Costruzioni), finalmente deciso su misure che per lui dovrebbe essere naturale affrontare. E quindi, appare altrettanto naturale che arrivi il personale stagionale a quota 4,76 (tra l'altro con un 4,65 valicato con estrema abbondanza). Inultili, ma non di molto, i tre tentativi sul nuovo personale di 4,81. Alle sue spalle, con Matteo Vigilante (Dinamica) neppure riuscito ad entrare in gara con tre nulli a 3,80, si piazzano l'asseminese Riccardo Zaottini (Ichnos Sassari), 3,80 e tre nulli a 4 metri, e il rientrante oristanese Alberto Massidda (passato dalla Dinamica alla Pol. Gonone Dorgali) fermatosi alla misura d'entrata di 3,60 valicata alla seconda prova. Tra i cadetti la sfida strapaesana nel salto in lungo tra Michele Puddu (Lib. Campidano) e Alessio Ullio (Atl. Selargius) si è risolta a favore del primo con 4,82 (+2.3) contro 4,61 (+2.0) metri. Tra le pari età Alessia Modica (Atl. Selargius è atterrata a 4,60 al primo tentativo (+0.5)

VELOCITA' E OSTACOLI

Ancora una volata vincente per Daniela Lai (Cus Cagliari) che in 12.31 (v. -0.8) si è aggiudicata la prima serie dei 100 metri su Patricia Amalia Imprugas (Amsicora), 12.79, e Gaia Ludovica Ligas (Dinamica Sardegna), 12.80. Tutte le altre sopra i 13 secondi. Tra gli uomini successo per Nicolo Aresti (Olympia Villacidro) in 11.36 davanti a Maurizio Cabras (Atl. Oristano, che in 11.45 migliora lo stagionale di un decimo pieno, e Christian Migliarese (Tespiense Quartu), 11.51. Nell'ultima serie Luca Zoncu (Atl. Oristano), campione sardo assoluto dei 400 metri, ha corso in 11.53 (-2.2). Nella serie migliore dei 400 metri donne Sara Paschina (Cus Cagliari) ha sfiorato il personale per due centesimi aggiudicandosi la prova in 59.49 sulla sulcitana Beatrice Porcu (Atl. Lecco Colombo Costruzioni), 1:00.6 (pb) e Anastasia Cois (Quelli che l'atletica), 1:02.98. Nella seconda serie 1:04.76 per Silvia Locci (Cus Cagliari). Nel giro di pista al maschile Mattia Piredda (Gonone Dorgali) si è imposto in 50.20 su Matteo Mocco (Atl. Cortoghiana), 51.10, Alessandro Serra (Cus Cagliari), 51.77, e Luca Demelas (Tespiense Quartu), 52.26.

Nella seconda serie 52.22 per Daniele Bianco (Atl. Oristano). In chiusura di serata solita passerella per le staffette 4x100 (iscritte solo donne). Hanno iniziato le cadette che hanno visto la neonata Nuova Dolia Atletica di Dolianova (Francesca Carboni, Federica Storch, Ilaria Procopio e Sara Ennas) imporsi in 59.70 sul Gruppo Pol. Dil. Assemini (Francesca Perra, Martina Alessia Vacca, Simona Platon e Emma Usai), 1:00.65. Nel settore assoluto si è imposta l'Amsicora (Rachele Pilo, Patricia Amalia Imprugas, Alice Todde e Andreina Marcia) che si è imposta in 50.46 sulla Dinamica Sardegna (Carla Puliga, Priscilla Casu, Azzurra Marchetti e Gaia Ludovica Ligas), 51,30. Il pomeriggio delle prove su pista invece si era aperto con 110 ostacoli juniores (100 cm) che hanno visto la gara solitaria di Giuseppe Cossu (Atl. Selargius) all'esordio sulla distanza in un buon 15.69 (-0.8) (aveva 15.59 da allievo con gli ostacoli da 91 cm)

LANCI

Vittoria solitaria per Sofia Atzeni (Amsicora) nel lancio del martello con un ultimo lancio di 45,47 metri e una serie tutta racchiusa nel giro di un metro. Tra le cadette, con l'attrezzo da 3 chili, 15,03 per Laura Frau (Lib. Campidano). Nel disco juniores buona prova per Francesco Piras (Atl. Uras) che dopo due lanci nulli trova il lancio di sicurezza a 36,45 metri e poi, dopo un altro nullo nella fase finale, scalda il braccio con 44,52 e chiude con 46,39. Nel disco assoluto 25,13 per Matteo Demurtas (Gonone Dorgali). Tra i master Pietro Ullio (Atl. Selargius, SM55) lancia a 20,24 con l'attrezzo da 1,500 kg, e il solito Antonio Tola (Atl. Iglesias, SM60) si conferma il migliore con il disco da 1 kg lanciando a 31,69 metri. Tra i cadetti 25,00 metri per Nicolò Carta (Olympia Villacidro). Ha chiuso la serata il lancio del giavellotto. Tra gli assoluti lotta tra oristanesi con Tobia Seu (Atl. Oristano) che ha lanciato a 44,85 precedendo Luca Sanna (Dinamica Sardegna), 44,36. Tra gli allievi Nicola Labriola (Olympia Villacidro) ha sfiorato i 30 metri con 29,12, fettuccia superata abbondantemente dal cadetto Matteo Saba (Atl. Selargius), 37,06 metri.

RISULTATI/Results

FOTO GALLERY/Photos