Under 16 e 18: tante conferme a Cagliari

Nella prima giornata dei campionati sardi allievi e cadetti brillano Renolfi, Lecca, i gemelli Mattia e Alessandro Careddu, Cattolico nel martello, Nappi e Marcello negli 80 metri.

11 Settembre 2021(robyspezzigu) Tante conferme nella prima giornata dei campionati sardi individuali under 16 e under 18 in corso di svolgimento allo Stadio dell'Atletica di Cagliari. Tra gli allievi il lunghista(Dinamica Sardegna Oristano), reduce dal successo nella sua specialità al Brixia Meeting, si è imposto nei 100 metri col nuovo personale di 11.12 (-0.4) mentre nei 400 metri ottimo il 49.80 di(Olympia Villacidro) che lo scorso settimana si era aggiudicato il giro di pista a Bressanone. Nel martello conferma per(Olimpia Bolotana) e tra i primattori registriamo anche i tre gemelli di Porto Torres consecondo nei 400 metri (52.49) ealla doppietta nei 1500 metri corsi rispettivamente in 4:10.72 e 4:10.98. Tra le allieve(Atl. Orani) si è espressa su discreti livelli nei 100 metri (13.13 contro vento, -2.1),(Ichnos Sassari) si è aggiudicata secondo pronostico i 400 metri, la neoprimatista allieve di lancio del martello,(Lib. Campidano Selargius), ha lanciato ancora sopra i 40 metri,(Dinamica) si è fermata ad un centimetro dal personale nel salto in alto (1,49) mentre(ISDGP Gonnostramatza) si è migliorata nei 5 km. di marcia. Tra gli under 16 l'emergente(Atl. Leg. Porto Torres) si è aggiudicato gli 80 metri in 9.75 (-1.1), emulato da(Atl. Valeria), 10.25 (-2.1) tra le cadette.