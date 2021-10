Tricolori under16: Pedditzi quinta col record

A Parma, nella prima giornata dei tricolori cadette, la marciatrice di Maracalagonis migliora il record sardo dei 3 km di marcia

02 Ottobre 2021

(robyspezzigu) Il nuovo record sardo dei 3 Km di marcia di Valentina Pedditzi (ISGP Maracalagonis) con 15:06.38 (precedente della stessa Pedditzi con 15:29.78) col quinto posto è il miglior risultato degli atleti sardi nella prima giornata dei campionati italiani individuali e per rappresentative regionali in corso di svolgimento a Parma dove si registrano per la squadra sarda cadettiU16 anche qualche buon risultato e varie finali. Nell’importante rassegna tricolore in Emilia, dove si sfidano i migliori atleti classe 2006 e 2007 per contendersi 36 titoli italiani cadettiU16 e quelli per le 21 rappresentative regionali, la prima giornata di oggi ha fatto registrare per la Sardegna anche il settimo posto nel lancio del disco per Nicolò Carta (Olympia Villacidro), con 12,70 metri, e il decimo del compagno di squadra Leonardo Concas, con 6,08 nel salto in lungo. Bene nei 100 Hs Federico Murgia (Amsicora), approdato in finale con 15.12 e poi capace nella finale 2 di 14.56 corredato dal decimo posto assoluto. Negli 80 hs undicesima Rebecca Usai (Sulcis Atletica Carbonia) con 13.10 (13.89 in batteria). Finale 2 negli 80 metri per Emma Manconi (Ichnos SS) e per Francesco Marielli (Atl.Olbia) con 10.72 e 9.83 (rispettivamente 10.65 e 9.78 in batteria). Guadagna la finale1 nei 300 metri con il secondo tempo Elisa Marcello (Atl.Valeria) con 40.38 e la finale 2 sulla stessa distanza Diego Nappi (Atl.Porto Torres) con 37.26.

Finale 1 anche per Francesco Alpigiano (Atl.Sport e Vita) e finale2 per Viola Saiglia (Atl.Porto Torres) nei 300 Hs con 42.19 e 48.19.

Segnaliamo anche il sedicesimo posto di Matteo Saba (Atl. Selargius ), 22,51 nel lancio del disco, il diciannovesimo di Giulia Carta (Nuova Atl.Sestu), 7:11.18, e Fabio Foddis (Atl. Valeria), 6:11.92, nei 2000 metri, il quindicesimo di Giorgia Usai (Sulcis), 4,90 nel salto in lungo, il diciottesimo di Paola Virde (Olimpia Bolotana), 21,47 nel lancio del martello, il diciassettesimo di Benedetta Fiori (Maracalagonis), 9,79 nel getto del peso, e l’ottavo di Iris Chirigu (Sulcis), 10.86, nelle serie extra degli 80 metri piani (-1.7). Dopo la prima giornata Alessio Ullio (Atl. Selargius) è tredicesimo nell'esathlon (16.74 nei 100 hs (-0.1), 1,50 nel salto in alto e 37,75 nel lancio del giavellotto) mentre Giulia Marongiu (Sulcis) è sedicesima nel pentathlon (13.12 negli 80 hs (-1.7), 1,41 nel salto in alto e 21,17 nel lancio del giavellotto). Infine, nelle classifiche provvisorie a squadre, la rappresentativa isolana occupa il tredicesimo posto tra le cadette, il quindicesimo in campo maschile e nella combinata. Domani gran finale con la possibilità per molti giovani isolani di andare a medaglia.

Intanto a Enna sono in corso i campionati estivi di pentathlon lanci master. Dopo sette ore di gare sotto la pioggia ottimi risultati delle atlete del Cus Sassari che hanno conquistato il titolo italiano (nonche il primo posto nel Gran Prix nazionale) con Patrizia Spillo, il bronzo con Lucia Cugurra (e l'argento nel Gran Prix) e l'argento nel Gran Prix con Santa Sapienza.