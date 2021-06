Tricolori under 23: ancora un titolo per Maullu

Bene anche Leonardo Porcu e Federica Loi negli ostacoli alti

12 Giugno 2021

(robyspezzigu) Jhonatam Maullu si prende e regala all’atletica leggera sarda un altro titolo italiano del lancio del giavellotto. La seconda giornata dei campionati italiani promesseU23 e juniorU20, in corso di svolgimento da venerdì a Grosseto e iniziati con la vittoria del titolo italiano junior nei 3000 metri di Riccardo Spanu (Isolarun), oggi ha regalato al primatista sardo assoluto e pluricampione italiano Maullu (oristanse di origini brasiliane della Dinamica Sardegna) un ulteriore tricolore. Presentatosi in pedana in veste di grande favorito della vigilia grazie all’accredito 2021 di 70,96 (ma nel 2020 ha fatto suo il record sardo e primato italiano junior con 73,06, migliorato proprio oggi da Giovanni Frattini, La Fratellanza, con 73,78) il miglior giavellottista sardo degli ultimi decenni ha preso il comando della gara con un terzo lancio a 67,10 a cui è seguito il 67,84 che gli ha dato vittoria e titolo. Netta la sua affermazione e la sua superiorità con Matteo Orian e Simone Bonfanti andati a occupare gli altri due gradini del podio con le misure di 64,39 e 63,01.

La giornata odierna ha visto in veste di buon protagonista anche il rientrante ostacolista juniorU20 Leonardo Porcu (Atl.Oristano). Impegnato nella prova dei 110 hs Porcu, che si presentava con l’accredito di 14.64, ha mostrato sin dalle batterie il suo innegabile talento andando a far segnare 14.14 (+1,6).

In finale, forse accusando il periodo di mancata preparazione per l’infortunio, finiva al 5° posto con 14.19 (+1,6) ma nel futuro sentiremo ancora parlare di lui. Rimanendo nel campo degli ostacoli, molto bene nei 100 hs la junior Federica Loi (Cus Cagliari) che, presentatasi con 14.90 riusciva in batteria a centrare il personale con 10.49 (+1,1), ottavo tempo complessivo ma prima delle escluse dalla finale . Nel giro di pista con barriere tra le junior 1:06.53 per Matilde Caddeo (Cagliari Marathon) e 1:08.29 per Rachele Pilo (Amsicora) e tre le U23 1:05.24 per la sulcitana Beatrice Porcu (Atl.Lecco) e 1:10:37 per Alice Todde (Amsicora).

Nel salto con l’asta settimo posto tra gli U23 con la misura di 4,60 per il cagliaritano Luca Barbini (Atl.Lecco) e undicesimo per Matteo Vigilante (Dinamica Sardegna) tra gli junior con 4,05. Nei 5000 metri promesse 16:02.02 per Federico Ortu (Cus Sassari).

Domani gran finale con l’atletica leggera sarda che cala altri due dei suoi assi. Nella gara dei 200 metri promesse ci sarà il velocista oristanese Lorenzo Patta, deciso ad andare, più che alla vittoria del titolo tricolore di categoria, alla ricerca di un risultato cronometrico di prestigioso. L’atletica sarda attesa protagonista anche nella pedana del salto in alto junior dove Massimiliano Luiu (Libertas Sassari) si presenta in veste di grande favorito della vigilia grazie alla misura di 2,16, prestazione con la quale ha eguagliato il record sardo di categoria di Eugenio Meloni e stabilito la miglior prestazione nazionale stagionale U20.