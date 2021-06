Tricolori under 20: titolo italiano per Spanu

Nella prima giornata oltre al titolo italiano di Riccardo Spanu arrivano il quarto posto, con record sardo assoluto nei 3000 siepi, per Virginia Medda e, nel triplo, per Andrea Laconi.

11 Giugno 2021

(robyspezzigu) L’atletica leggera sarda a Grosseto inizia i campionati italiani promesseU23 e juniorU20 con la vittoria del titolo italiano junior nei 3000 metri per Riccardo Spanu (Isolarun) e sfiorando il podio con il triplista U20 Andrea Laconi (Atl.Oristano) e con Virginia Medda (Cus Cagliari) nei 3000 metri siepi tra le promesse.

Aspettando le prove degli attesi protagonisti assoluti di questa rassegna tricolore come l’oristanese Lorenzo Patta, iscritto nei 200 metri U23, i pluricampioni italiani Jhonatam Mallu nel giavellotto U23 e Massimiliano Luiu nel salto alto U20, nella prima giornata di oggi è stato il campione italiano allievi Riccardo Spanu (classe 2003 primo anno nella categoria) a vincere gara e titolo dei 3000 metri U20 chiudendo la sua gara con il tempo di 8:26.70 (tempo che migliora di quasi 10 secondi il suo precedente personale di 8:35.35 stabilito lo scorso anno a Modena quando vinse il tricolore allievi).

Questa prestazione lo ha messo al primo gradino del podio davanti a Samuel Demetz (Sport Club Merano) e Moad Razgani (Atl.Bergamo 1959), autori di 8:29.03 e 8:29.96. Nella stessa gara 13° posto con il tempo di 8:52.03 per Francesco Mei (Atl.Olbia).

Gli altri migliori risultati degli atleti sardi in gara sono venuti da Andrea Laconi. Presentatosi con accredito di 14,07 il triplista oristanese dopo due nulli ha prima centrato un 14,12 e poi ha sempre incrementato questa misura centrando al suo ultimo tentativo il nuovo personale di 14,82 (+2,3), misura che gli faceva sfiorare per soli 9 centimetri il podio. Sempre nella gara del salto triplo buona prova anche per l’U23 Alessia Farci (Cus Cagliari) che con la misura di 12,20 (+0,9) ha sfiorato la finale a 8 delle migliori.

Podio sfiorato per una manciata di secondi anche per Virginia Medda nella gara delle siepi dove era iscritta con 11:03.16.

Per la mezzofondista cagliaritana gara coraggiosa e premiata alla fine con il nuovo personale, nonché record sardo assoluto, di 10:44.96 che la portava a soli 7 secondi dall’ultimo gradino del podio di Ludovica Cavalli (Bracco Atletica, 10:37.91).

Tanti i personali fatti segnare dalla pattuglia degli atleti sardi in gara nella prima giornata dei tricolori U23 e U20 a partire dai due sprinter presenti nella gara dei 100 metri. Tra le promesse Cheichk Sadibou Diallo (U23 dell’Ichnos Sassari con personale di 10.74) nella sua batteria ha fatto segnare 10.71 , purtroppo con una bava di vento irregolare (+2,3) . E’ andata meglio nella stessa gara junior per Riccardo Unali (Delogu Nu) che si è presentato ai blocchi di partenza con 11.07 di accredito. Per lui tempo di 10.94 ( V +1,0) che segna il nuovo personale . Entrambi i due sprinter sardi fuori dalla finale. Fuori dalla finale anche la U23 Patricia Amalia Imprugas (Amsicora, iscritta nei 400 con 57.65). Per lei in batteria buon personale di 57.41 che però non gli da il passaggio del turno. Tanti i sardi partecipanti alla gara degli 800 metri. Tra le junior ha fatto bene Francesca Serra (Atl.Sinnai), capace di chiudere con 2:17.94, seguita nella graduatoria da Viola Casciu (junior del Cagliari Marathon) con 2:18.64 e con 2:20.74 da Francesca Pinna (Atl.Olbia). Nella stessa gara uomini U23 il sangavinese Ithocor Meloni (Pro Sesto ) ha chiuso la sua prova con il personale di 1:53.76, tempo che gli ha dato la 16^ piazza.