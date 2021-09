Tricolori master: Sardegna otto volte d'oro

A Rieti i campionati italiani individuali over 35 si chiudono con la doppietta di Sara Paschina negli 800 e 200 metri.

12 Settembre 2021

(guidolai) Chiusura in grande stile per l’atletica sarda a Rieti, ai tricolori individuali master. Il bottino finale sale a otto medaglie d’oro, dieci d’argento e sette di bronzo con Sara Paschina (Cus Cagliari) che nell’ultima giornata realizza una fantastica doppietta negli 800 e nei 200 metri SF40 con Tomaso Puggioni (Libertas Campidano Selargius) che sale sul gradino più alto del podio nei 200 metri SM40. Già nelle prime due giornate l’Isola era approdata a cinque titoli italiani. Su tutti spicca Marco Giacomini (Cus Sassari) con la migliore prestazione italiana realizzata nel getto del peso SM60. A seguire le conferme nell'alto per Tiziano Castelvetro (Atl. Selargius), che dopo il titolo indoor SM55 conquistato l'inverno scorso è andato a prendersi anche quello all'aperto con la misura di 1,61, e per Giovanni Melis (Cagliari Atl. Leggera, SM75) all'ennesimo titolo nei 5000 metri. Esordio in campo nazionale nel giro di pista decisamente positivo per Monica Dessì (Shardana Sassari), che in 1:10.94 è salita sul gradino più alto del podio. Titolo nel salto con l'asta per l'iglesiente Roberto Dalmonte (Atl.

Valeria), 3,30 tra gli SM55.

RISULTATI/Results

IMMAGINI/Photos



Il riepilogo di tutti i risultati degli atleti sardi:

1° Giornata

Campioni Italiani

Salto in alto - Cat SM55 Castelvetro Tiziano – Atl Selargius misura di 1.61

5000mt - Cat.SM75 Melis Giovanni (CA Atl Legg) tempo 22:51.06

Peso Kg. 5 - Cat SM60 Giacomini Marco Cus SS con 15.21 (MPI)

400m cat SF55 – Dessì Monica Shardana tempo 1.10.94

Medaglie d’argento:

Disco Kg.1 – Cat SF60 – Spillo Patrizia (Cus SS) 23.61

Martello Kg.3 – Cat. SF60 – Spillo Patrizia 29.63

1500 mt. SM75 – Melis Giovanni (CA Atl Legg) 6:33.28

5000 mt Cat. SF55 – Saiu Donatella (CA Atl Legg) 20:29.17

100 mt Cat. SM40 – Puggioni Marco (Lib Campidano) 11.49

400 mt Cat. SM70 – Soru Mario (Atl Selargius) – 1:03.19

100 mt Cat. SM70 – Soru Mario – 13.79

Medaglie di Bronzo

Martello con Maniglia Kg.5,45 cat.SF60 – Cugurra Lucia (cu sss) 11.56

Disco Kg.1 – Cat SM60 – Giacomini Marco (CUS SS) – 41.39

Peso Kg. 4 - Cat. SF40 – Neri Cristiana (CUS SS) – 6.14

Peso Kg. 3 – Cat.

SF60 – Spillo Patrizia (CUS SS) 8.37

5000 mt Cat.SF50 – Sonedda Cristina (CA atl legg) 20:53.58

6° - Cat.SM60 200mt Logli Pietro (Shardana) 27.24

4° Martello con Maniglia – Cat. SM40 Porcedda Assunta (Ca atl legg) 10.05

5° Martello Kg.3 Porcedda Assunta 23.61

6° 100mt Cat. SM35 Cuzzeri cristiano atl dolianova – 12.26

2° Giornata

1° Asta Cat. SM55 – Dal Monte Roberto (Atl Valeria) – 3.30

2° Lungo Cat.SF55 – Piga Mariangela (CUS SS) 3.90

2° - Martello Kg.4 Cat SF40 - Neri Cristiana (Cus SS) – 27.06

3° Posizione - 200 mt Cat. SM 70 – Soru Mario 28.22

3° 800 mt. Cat.SM75 – Melis Giovanni (Cagliari Atl Lgg) 3:02.86

3° 1500m Cat.SF55 – Campus Graziella (ASC S.Giovanni) 5:39.95

6° - 400m Cat. SM35 – Cuzzeri Cristiano (Atl Dolianova) – 56.63

6° 100mt cat. SM65 - Serra Renato Atl Selargius 15.91

9° 1500m Cat. SM40 – Melis Roberto (Cagliari ATL) 4:19.74

11° 200 mt Cat SM 65 - Serra Renato 33.83

16° Marcia 5000 cat. SM60 – - Lecca valter (Atl Selargius) 41:18.78

14° 1500 Cat. SM50 – Serra Michele (Cus SS) 4:56.05

3 Giornata

Oro 800 mt. Cat.SF 40 – Sara Paschina Cus Cagliari 2:18.13

Oro mt.200 SM40 – Puggioni Tomaso (Lib Campidano) 23.10

Oro mt 200 – Cat SF40 – Sara Paschina (Cus Ca) 27.02

2° Mt.800 Cat.SM35 – Chelo Davide (Dinamica Sardegna) 2:03.51

5° 200m SF55 – Dessì Monica (Shardana) 30.12

5° 800 mt Cat. SM55 – Castronovo Giuseppe (E.Sanna Elmas) 2:20.61

4° 800 mt Cat.SM45 – Mureddu Gabriele (Atl Legg P.Torres) 2:07.61

5° 800 mt Cat.SM40 – Derosas Gian Luca (GS OLBIA) – 2:05.98