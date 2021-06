Tricolori assoluti: Kaddari per la conferma

Da segire a Rovereto anche Moro, Maullu, Meloni e la doppia sfida Pinna-Nieddu

23 Giugno 2021

(robyspezzigu) Dalia Kaddari alla ricerca di confermarsi regina assoluta dello sprint nazionale sui 200 metri, il velocista neo primatista sardo assoluto Antonio Moro alla ricerca di affermarsi come uomo nuovo dello sprint nazionale nei 100 metri, il pluricampione italiano giovanile Jhonatam Mallu nel giavellotto, Eugenio Meloni nel salto in alto e l’avvincente e intrigante sfida nel mezzofondo tra l’eterna campionessa del settore corsa Claudia Pinna e la sua più temibile rivale di questi ultimi anni: l’alaese Raimonda Nieddu. L’atletica leggera sarda vuole e quasi certamente avrà un ruolo importante all’imminente edizione 111 dei Campionati Italiani assoluti su pista in programma questo weekend da venerdì a domenica allo Stadio Quercia di Rovereto (Trento). La rassegna tricolore, che vedrà sfidarsi oltre 1200 atleti gara con in palio quarantadue titoli, sarà una tappa cruciale verso le Olimpiadi di Tokyo per chi ha già ottenuto lo standard di qualificazione mentre per altri invece sarà l’ultima chiamata (per chi non l’ha ancora incassato o ambisce a migliorare la posizione nel ranking mondiale che chiuderà i battenti martedì 29 giugno quando verranno prese le definitive decisioni su chi staccherà il biglietto per la rassegna a cinque cerchi del paese del Sol Levante) .

Nei 200 metri la giovane sarda classe 2001 Dalia Kaddari (cresciuta alla Tespiense Quartu e ora al Gs Fiamme Oro della Polizia di Stato) si presenta in veste di campionessa in carica e di grande favorita.

Nel corso di questa prima parte della stagione ha migliorato più volte il proprio personale portandolo a 22.86 e imponendosi anche alla ribalta a livello internazionale sia nel Golden Gala Pietro Mennea sia nella Coppa Europa per nazioni in Polonia. Irene Siragusa , Gloria Hooper e Anna Bongiorni (22.99, 23.25 e 23.48) sulla carta le sue più accreditate rivali nella corsa al titolo. Rimanendo al settore velocità nei 100 metri, dove ci sarà il primatista italiano Jacobs che si presenta con il 9.95 del record , il neo primatista sardo con 10.29 Antonio Moro (Delogu Nu) ha il 4° tempo e può puntare al podio e lo stesso può fare il cagliaritano Wanderson Rijo Polanco (cresciuto all’Amsicora ora Riccardi Milano con accredito di 10.26 e iscritto anche con la 4x100). Moro é iscritto anche nei 200 con 21.56 e in questa prova ci sarà il promettente U23 Oliver Comoli (Atl.Olbia, accredito di 21.45). Sempre nella velocità in gara nei 100 metri la nuorese Giulia Mannu (Delogu Nu, 11.80), atleta ritornata alle gare dopo un periodo di stop e in costante crescita quest’anno . Nei salti da seguire nel lungo la prova del primatista sardo Antonmarco Musso (Atl.Oristano) e del portotorrese Andrea Pianti (ora Cus Palermo) che si presenteranno con accrediti di 7,54 e 7,51. Puntano entrambi a guadagnarsi un posto in finale e poi qualcosa in più. Sicuramente più ambiziosa invece la presenza nel salto in alto del cagliaritano primatista sardo Eugenio Meloni ( GS Carabinieri) in pedana con il 2° accredito di 2,20 dietro Marco Fassinotti (Aereonautica) che si presenta con la misura di 2,25 .

Rimanendo nei salti da seguire nel triplo anche la veterana Daniela Lai (Cus Cagliari) riuscita a guadagnarsi la partecipazione grazie al recente 12,68 ottenuto in extremis a Cagliari. Prove del settore lanci per l’atletica sarda incentrate sulla prova del primatista sardo assoluto (73,06 ) Jhonatam Maullu (Dinamica Oristano) che si presenta con il recente 72,30 e che potrebbe sicuramente ancora migliorare e puntare alle prime posizioni . Sempre nei lanci in gara la primatista sarda del peso con 14,45 (5^ misura di accredito) Elisa Pintus (sassarese del Cus Cagliari) e in questa prova ci sarà anche la sua compagna di squadra Pamela Mannias (13,81) e nel martello l’altra cussina Simona Previtali con 52,99. Nel disco l’unica presenza maschile dei lanci con l’osilese Francesco Fedeli (Ichnos SS) che si presenterà in pedana con l’accredito di 48,06. Nutrita, ma con solo partecipazione femminile, la presenza isolana nel mezzofondo dove la pluriprimatista sarda Claudia Pinna (atleta di San Gavino classe 1977 che corre per Cus Cagliari) è iscritta nei 5000 (prova dove vanta anche un titolo italiano) e nei 1500. Nelle stesse prove ritroverà l’alaese Raimonda Nieddu (Cagliari Atletica). Entrambe possono far bene (soprattutto nella prova più lunga) e lo stesso può fare Virginia Medda (Cus Cagliari) nei 3000 siepi, gara dove ha recentemente stabilito il nuovo record sardo di 10:44.96, primato che potrebbe ancora migliorare a questi assoluti di Rovereto.

IN TV -RaiSport+HD trasmetterà i Campionati Italiani Assoluti in diretta dalle 19 alle 21 nelle giornate di sabato e domenica, mentre per venerdì 25 giugno è in programma una sintesi di circa un’ora e mezza a partire dalle ore 20.45. Negli orari non coperti dalla Rai, le gare saranno trasmesse su www.atletica.tv.