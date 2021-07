Tricolori allievi: argento per Renolfi

L'allievo di Roberto Sassu salta nel lungo a 7,21, migliorandosi, ma non basta per l'oro

10 Luglio 2021

(robyspezzigu) Buone cose, con la medaglia d’argento nel salto in lungo di Daniele Renolfi e il podio sfiorato nell’asta da Andrea Demontis, per gli atleti sardi impegnati allo Stadio Raul Guidobaldi di Rieti nei Campionati Italiani AllieviU18.

La seconda giornata odierna ha visto Renolfi (Dinamica Sardegna), già campione italiano indoor lo scorso inverno, chiudere la gara al secondo posto con il nuovo personale di 7,21 (+1,2). Dopo due salti iniziali a 7,04 e 7,13 al 4° l’oristanese saltava 7,20 (+0,6) ma veniva superato poi da Francesco Inzoli (Cus Pro Patria Mi) con 7,38 (+0,7) che vinceva gara e titolo nostante il 7,21 finale di Renolfi.

Nell’asta Andrea Demontis (Cus Cagliari) ha eguagliato il proprio personale con 4,50 (superato al 2° tentativo) piazzandosi ai piedi del podio.

Bene negli 800 metri Stefano Ferreri (Atl.Olbia) con il tempo di 1:56.20 e settimo posto e stesso piazzamento per Azzurra Marchetti (Dinamica Sardegna) nel lancio del giavellotto da gr 500 con la misura di 39,69 metri, suo nuovo personale (aveva 39,23). Qualificato per la finale dei 400 con il nuovo personale di 49.87, migliore prestazione stagionale regionale assoluta, Alessandro Lecca (Olympia Villacidro). Ritornando alla partecipata gara degli 800 metri 1:59.45 (personale) per Mattia Soi (Isolarun) e 2:19.60 e 2:20.54 per Maria Paola Sotgiu (alaese dell’Ichnos SS) e Francesca Littera (Cagliari Marathon Club). Nel giavellotto allievi a pochi centimetri dal pb Luca Federico Riccardi (Cus Cagliari) con 52,23 e 43,45 per Luca Flore (Atl.Oristano). Nei 200 metri la rientrante Irene Carroni (Atl. Orani) ha chiuso in 27.08 (+1,2) e nei 400 metri Alessandro Careddu (Atl.Porto Torres) ha fatto 51.90. Nel lungo allieve 5,23 (+1,5) per Eleonora Serra (Tespiense Quartu) e nei 3000 allieve bene Giulia Porcu (Atl. Orani ) con 10:32.99 con personale migliorato di oltre 20 secondi.