Tricolori allievi: 25 sardi in gara

Lo Stadio Raul Guidobaldi di Rieti ospita da venerdì a domenica la rassegna tricolore under 18.

08 Luglio 2021

(robyspezzigu) Tanta atletica leggera sarda, con vari atleti che possono primeggiare e aspirare al podio, per i Campionati Italiani AllieviU18 in programma da domani sino a domenica allo Stadio Raul Guidobaldi di Rieti. Sarà il weekend agonistico più importante dell’anno per i nostri under 18 nazionali, praticamente la generazione del futuro dell’atletica tricolore e isolana con sedicenni e diciassettenni (nati 2004 e 2005) più forti d’Italia chiamati a un fine settimana di impegnativi confronti.

A rappresentare l’atletica sarda saranno ben 25 gli atleti presenti a Rieti dove sono oltre 1300 gli iscritti in rappresentanza di 356 società provenienti da tutt’Italia. I titoli da assegnare nei tre giorni di gare sono 42 e il campione italiano indoor Daniele Renolfi (Dinamica Sardegna) punta a fare suo quello del lungo dove si presenta con il miglior accredito di 7,18 deciso a prendersi l’ennesimo tricolore dopo quello di quest’inverno nelle indoor.

Rimanendo nel settore salti sempre nel lungo ci sarà Eleonora Serra (Tespiense Quartu, 5,33 di accredito), nel triplo con la misura di 11,11 Martina Carboni (Ichnos SS), Marco Casu (Sulcis) nell’alto con 1,89 di accredito e nel salto con l’asta possono far bene i campioni italiani cadettiU16 del 2020, Benedetta Cadeddu (Libertas Campidano) e Andrea Demontis (Cus Cagliari), entrambi con la quinta misura di accredito (rispettivamente 3,52 e 4,30).

Buone cose sono attese dal partecipato settore mezzofondo dove negli 800 e nei 1500 possono far bene Stefano Ferreri (Atl.Olbia, in gara negli 800 con 1:53.58 e nei 1500 con 4:06.28) e Ismaele Deidda (Olympia Villacidro, già bronzo ai tricolori indoor e in gara nei 1500 con 4:00.63 ottenuto quest’inverno) e dove ci saranno anche Maria Paola Sotgiu (alaese dell’Ichnos Ss con 2:17.15 negli 800), Gioia Trecco (Atl.Olbia, 4:57.15 nei 1500), Manuel Cossu (Pod.

San Gavino, 2000 siepi con 6:36.03), Francesca Littera (Cagliari Marathon, con 2:19.48 e 4:51.11 negli 800 e 1500), Mattia Soi (Isolarun, 1:59.72 negli 800) e Giulia Porcu (Atl.Orani, 10:51.55 nei 3000 metri).

Nelle prove di velocità saranno in gara Irene Carroni (Orani, 100 e 200 con accrediti di 12.58 e 26.14) Daniele Bianco e Maurizio Cabras (Atl. Oristano, entrambi sui 100 metri con 11.26 e 11.12), Andrea Careddu (Atl.Porto Torres) e Alessandro Lecca (Olympia Villacidro) nei 400 con accrediti di 51.19 e 50.69 e Anastasia Cois (Quelli che l’Atletica) con 1:07.18 nei 400Hs.

Veramente tanti, dunque, gli atleti sardi in gara a Rieti dove nel giavellotto ci saranno Luca Federico Riccardi (Cus Cagliari, 52,96), Azzurra Marchetti (Dinamica Sardegna, 39,23), Luca Flore (Atl.Oristano, 51,36), nel lancio del martello Annunziata Cattolico (Libertas Campidano, 42,34) e Riccardo Ledda (Dinamica Sardegna) nel disco con 42,67.