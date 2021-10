Tricolori Under16: podio per Marcello e 4x100 cadette

La rassegna tricolore under16 si chiude con l'undicesimo posto della Sardegna nella combinata

03 Ottobre 2021

(robyspezzigu) Si chiude con lo splendido secondo posto di Elisa Marcello nei 300 metri, il terzo della staffetta cadette (Saiglia, Chirigu, Manconi, Marcello) con 49.44, il nuovo record sardo dei 3 Km di marcia di Valentina Pedditzi (ISGP Maracalagonis) con 15:06.38 (precedente della stessa Pedditzi con 15’29”78) e con la rappresentativa cadettiU16 che finisce la due giorni di gare dei campionati italiani individuali e per rappresentative regionali disputati a Parma con l’undicesimo posto nella combinata con 359 punti ( 9° posto per le cadette con 193 e 13° per i cadetti con 166), la migliore posizione ottenuta negli ultimi dieci anni insieme allo stesso posto nel 2016.

La seconda e conclusiva giornata di questa importante rassegna tricolore emiliana ha regalato anche oggi buoni risultati ai giovani rappresentati dell’atletica leggera sarda con la promettente sprinter Elisa Marcello (Atl.Valeria) che dopo aver conquistato la finale con 48.38 in finale si è migliorata facendo 40.18 e arrendendosi solo alla forte veneta Rebecca Agbortabi (39.66). La stessa Marcello ha poi trascinato il quartetto veloce cadette della Sardegna (con lei Viola Saiglia, Iris Chirigu e Emma Manconi) al terzo posto con il buon 49.44. Nella stessa gara dei 300 metri bella vittoria nella Finale 2 (9° assoluto) per Diego Nappi (Porto Torres) con 36.93 (terzo riscontro cronometrico delle due finali).

Podio sfiorato con quinto posto finale invece per Raul Teodor Radiu (Atl.Olbia) nel giavellotto dove ha fatto volare il suo attrezzo a 47,29 e nella stessa gara undicesima piazza per Alice Anedda (Riu Mannu Gonnostramatza) con 31,54 metri Bene nei 1200 siepi Marta Paderi (Atl.Selargius) che con il tempo di 4:03.29 ha conquistato un brillante settimo posto e nella stessa prova il sassarese Matteo Mura (Guerrieri del Pavone) ha chiuso in 3:34.27 (13°). Quarto posto in finale2 dei 300 hs per Viola Saiglia (Porto Torres) con 48.37 (12^ assoluta), mentre nei 1000 metri l’alaese Alessia Bacciu (Ichnos SS) e Matteo Murgia (Olympia Villacidro) hanno chiuso in 3:13.11 e 2:49.99 . Nell’alto Michele Mureddu (Porto Torres) e Serena Tuvoni (Nugoro Track end field ) hanno saltato 1,60 e 1,35 e nel triplo 9,93 e 9,50 per Michele Puddu (Libertas Campidano) e Alessia Modica (Atl.Selargius).

Infine le prove multiple. Alessio Ullio (Atl. Selargius) ha chiuso l'esathlon all'undicesimo posto con un buon recupero nella seconda giornata. Per lui 3232 punti (16.74 nei 100 hs, 1,50 nel salto in alto, 37,75 metri nel lancio del giavellotto, 4,81 nel salto in lungo, 22,27 metri nel lancio del disco, 2:54.08 nei 1000 metri). Quattordicesima invece Giulia Marongiu (Sulcis Atl. Carbonia) nel pentathlon (13.12 negli 80 hs, 1,41 nel salto in alto, 22,17 nel lancio del giavellotto, 4,38 nel salto in lungo, 1:51.36 nei 600 metri).



