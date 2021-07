Tokyo: cinque sardi alle Olimpiadi

Si tratta di Dalia Kaddari, Lorenzo Patta, Andrea Agrusti, Wanderson Rijo Polanco e Filippo Tortu

02 Luglio 2021

(robyspezzigu) Mai così tanti atleti sardi nella rappresentativa olimpica azzurra dell’atletica leggera selezionata per la rassegna a cinque cerchi del paese del Sol Levante. Nei 200 metri, e nella staffetta veloce 4x100, ci sarà la giovane atleta sarda classe 2001 Dalia Kaddari (cresciuta alla Tespiense Quartu e ora al Gs Fiamme Oro della Polizia di Stato), sempre nella velocità farà la gara individuale dei 100 il sardo-brianzolo Filippo Tortu e nella 4x100 sono stati convocati l’oristanese Lorenzo Patta e il cagliaritano Wanderson Rijo Polanco. Nella gara della 50 Km di marcia, che si svolgerà a Sapporo, rappresenterà l’Italia il sassarese Andrea Agrusti.

L’ufficializzazione da parte del Direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre delle convocazioni azzurre per i Giochi Olimpici di Tokyo (programma dell’atletica dal 30 luglio-8 agosto) ha regalato all’atletica leggera sarda una grande soddisfazione con tanti rappresentanti del movimento isolano chiamati a questa importantissima rassegna sportiva internazionale che vedrà confrontarsi i più forti atleti mondiali delle varie discipline. Proprio per l’atletica, non a caso la regina degli sport olimpici, proporrà delle sfide altamente impegnative, spettacolari, partecipate e combattute.

Della squadra italiana, composta dal più alto numero di sempre alle Olimpiadi per l’atletica azzurra con 76 atleti (di cui 41 uomini e 35 donne) faranno quindi parte ben quattro atleti cresciuti atleticamente in Sardegna e uno come Filippo Tortu originario della Gallura ma cresciuto in Lombardia che si considera praticamente sardo a tutti gli effetti. Oltre la campionessa italiana in carica dei 200 Kaddari, quartese divenuta in questa stagione una delle più forti specialiste europee sui 200 metri dove ha migliorato più volte il proprio personale portandolo a 22.86 e chiamata a fare oltre la gara individuale anche la 4x100, nel quartetto veloce azzurro maschile ci saranno quindi Lorenzo Patta (cresciuto all’Atl.Oristano e ora al Gs Fiamme Gialle della Guardia di Finanza e reduce dal personale stagionale sui 100 di 10.13) e il cagliaritano Wanderson Rijo Polanco ( cresciuto atleticamente all’Amsicora e ora tesserato Riccardi Milano quest’anno al nuovo personale di 10.26). Farà invece la gara individuale di 50 Km il marciatore sassarese Andrea Agrusti (cresciuto ai Guerrieri del Pavone e ora tesserato Gs Fiamme Gialle) quest’anno capace di guadagnarsi la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021 grazie al personale di 3h 3h49:52 ottenuto agli Europei a squadre di marcia, disputati Podebrady in Repubblica Ceca dove ha migliorato notevolmente il proprio personale (3h55:09) e centrato la medaglia di bronzo individuale .