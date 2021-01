Sergio Lai confermato alla presidenza

Il presidente uscente rieletto con 1310 voti

09 Gennaio 2021

(alefloris & robyspezzigu) E’ arrivato anche l’undicesimo mandato per Sergio Lai, confermato alla guida del Comitato regionale sardo della Fidal per il prossimo quadriennio olimpico. Al termine della lunga sessione elettorale, protrattasi dalle 10 del mattino fino a pomeriggio inoltrato, il presidente uscente ha ottenuto 1318 voti contro i 513 dell’altra candidata Giuliana Giuseppina Carboni. Dopo le formalità di rito, che hanno permesso di accreditare le 87 società presenti sulle 97 (su 100) aventi diritto al voto (per un totale di 1866 voti su 2012), la Carboni è stata la prima a prendere la parola per descrivere succintamente il proprio programma elettorale (che pubblichiamo al completo più in basso insieme al resoconto del quadriennio precedente tracciato da Lai).

Giuseppina Carboni ha sottolineato che la sua candidatura è stata richiesta da alcune società che rappresentano qualitativamente un buon nucleo, soprattutto per quello che riguarda il movimento giovanile. Inoltre, ha aggiunto: “ voglio guardare al futuro senza rinnegare il passato perché innovazione vuol dire soprattutto costruire sulla struttura esistente.

Per questo servono i fondi mai come prima erogati dalla Regione Sardegna a tutte la Associazioni Sportive Dilettantistiche, ma al di là di queste è necessario investire sulle risorse umane delle quali l’atletica sarda è ricchissima; in particolare delegando ai comitati provinciali alcune funzioni organizzative (e per questo è necessaria la nomina dei delegati tecnici provinciali e la promozione di corsi locali per tecnici, giudici e dirigenti) e lasciando al comitato regionale la guida e l’impostazione politica del movimento isolano ”.

Sergio Lai, in seguito, ha messo l’accento sui risultati incoraggianti della prima parte del suo mandato che ha dovuto fare i conti nel 2020 con la chiusura per Covid. “Nonostante ciò – ha ribadito il presidente – dalla riapertura fino ad Ottobre l’attività è stata sufficientemente intensa”. Poi un richiamo alle società che “devono attivarsi per attrarre fondi al di là di quelli regionali, provinciali e comunali. L’importante è avere tante società ad impronta marcatamente giovanile e poche di alto livello. Trasparenza, collegialità e meritocrazia sono i tre parametri sui quali puntare per il futuro”. Lai ha concluso il suo intervento ricordando che il comitato regionale della federatletica compie 90 anni.

Poi, dopo gli interventi di commento di Giancarlo Mori Ubaldini (Amsicora), Paolo Reni (Ichnos Sassari), Giorgio Fenu (Cus Sassari) e Nicola Pittau (Olympia Villacidro) è stato il momento delle elezioni. Come detto Lai è stato confermato alla guida della Federatletica Sarda ma profondamente modificato è stato il consiglio. Escono infatti Guenda Sinatra, Fulvia Perra e Bruno Usai mentre il nuovo direttivo regionale potrà avvalersi della collaborazione di Pietro Schirru (865 voti GGG), Flavio Sulas (787, Shardana), Giorgio Fenu (784, Cus Sassari), Andrea Culeddu (720, Cagliari Atl. Leggera), Manuela Caddeo (707, Cus Cagliari), Ignazio Sagheddu (668, Pol. Gonone Dorgali), Nicola Piga (634), Dimitri Pibiri (604, Olympia Villacidro). Revisore dei conti è stata eletta Francesca Ibba.

I programmi elettorali:

Sergio Lai

Giuliana Giuseppina Carboni