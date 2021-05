Savona: Patta e Kaddari i più veloci sardi di sempre

Migliora il personale stagionale anche Wanderson Hilary Rijo Polanco

13 Maggio 2021

(robyspezzigu) Con una straordinaria volata nella finale dei 100 metri del Meeting internazionale di Savona Lorenzo Patta, capace di fermare i cronometri a 10.13 (vento più che regolare a + 1,3), entra negli annali dell’atletica italiana e riscrive la storia della velocità dell’atletica sarda. Con questo straordinario risultato il giovane atleta oristanese classe 2000 (cresciuto all’Atletica Oristano e ora al GS Fiamme Gialle della Guardia di Finanza con doppio tesseramento anche per l'Atletica Oristano) prende una decisa rincorsa per staccare il biglietto per l’aereoporto a cinque cerchi di Tokyo. Il 10° Meeting Internazionale Memorial Ottolia di Savona, che ha visto Marcell Jacobs realizzare il nuovo record italiano dei 100 metri in batteria fermando i cronometri a 9.95 (togliendo così il primato nazionale assoluto al sardo-lombardo Filippo Tortu che lo aveva stabilito con 9.99 nel 2018) ha visto far bene anche l’altro gioiello dell’atletica leggera sarda, la sprinter quartese Dalia Kaddari (atleta cresciuta alla Tespiense Quartu e ora in forza al GS Fiamme Oro della Polizia di Stato). Bene anche il velocista cagliaritano Wanderson Hillary Rio Polanco (cresciuto all’Amsicora e ora Riccardi Milano).

Protagonista assoluto della riunione di Savona, dietro il neoprimatista Jacobs, è stato sicuramente Patta.

Dopo aver fatto segnare il personale di 10.18 in batteria (tempo inficiato dal vento di poco oltre la norma a +2,2), piazzandosi al 2° posto dietro Yupun Abeykoon (atleta dello SRI Lanka dell’Atl. Futura Roma), il velocista sardo non contento di aver migliorato il proprio personale (10”31 , v+1,3 stabilito a Grosseto lo scorso 18 settembre 2020) si esaltava nella finale andando a vincere la gara internazionale dei 100 metri, battendo il cingalese Yupun Abeykoon (10.15), fermando i cronometri sullo strepitoso 10.13 con vento questa volta misurato regolare (+1.4) e togliendo quasi due decimi al primato personale. Con questa prestazione Patta (21 anni tra dieci giorni) diventa il settimo italiano di sempre preceduto da Jacobs (9.95), Filippo Tortu (9.99), Pietro Mennea (10.01), Simone Collio (10.06), Carlo Boccarini (10.08), Jaques Riparelli (10.11) e al pari di Fabio Cerutti (10.13 a Cagliari nel 2008) e prima di Stefano Tilli (10.16 nell’agosto 1984). Con questo tempo, che lo consacra anche a livello internazionale tra i più forti pari età a livello europeo e mondiale, diventa nettamente il miglior sardo di sempre davanti all’altro oristanese Luca Lai con il suo 10.22 dello scorso anno in Svizzera e a mostri sacri come Giorgio Marras, Gianni Puggioni, Sandro Floris e Nicola Asuni (personaggi che hanno scritto pagine importanti della velocità anche a livello nazionale).



Ottima gara d’esordio outdoor anche per la campionessa assoluta italiana Dalia Kaddari nei 200 metri. La sprinter quartese, atleta cresciuta atleticamente alla Tespiense e ora con doppio tesseramento con il gruppo sportivo della Polizia di Stato) impegnata nella prova dei 200 metri che vedeva al via la britannica Dina Asher-Smith, campionessa del mondo che si è imposta con il record del meeting di 22.56 (+0.8) precedendo la connazionale Beth Dobbin (23.06), chiude con un ottimo terzo posto con 23.21 migliorando così di due centesimi il primato personale di 23.23 stabilito nel 2020.

Bene con il nuovo primato stagionale di 10.45 (+1,7) anche lo sprinter cagliaritano Wanderson Rio Polanco. Per lui (che vanta un personale di 10.35 del 2017) un quarto posto nella batteria e una stagione che si annuncia di pieno recupero delle posizioni di vertice.

I migliori 12 sardi di sempre sui 100 metri

10”13 Patta Lorenzo (2000) Fiamme Gialle, Savona 2021

10"22 Lai Luca (92) (Athletic Club 96 Alperia Bolzano) Bulle (Svizzera) 2020

10”32 Marras Giorgio (71) FF.OO, Nuoro 93

10”35 Polanco Rijo Hillary Wanderson (97) Atl. Riccardi Milano Firenze 17

10”36 Floris Sandro (65) FF.AA., Nuoro 94

10”36 Puggioni Giovanni (66) FF.GG., Cesenatico 95

10"36 Asuni Nicola (73) SS Atletica Oristano, Cesenatico 97

10”39 Moro Antonio (62) AS Delogu Nuoro, Cagliari 18

10"46 Giua Alberto (65) Cus Cagliari, Nuoro 93

10"53 Pau Giovanni (75) SS Esperia Cagliari, Samassi 99

10"53 Martorana Luca (67) SG Amsicora, Nuoro 00

10”53 Carrieri Francesco (96) AS Delogu Nuoro, Savona 18