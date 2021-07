Sassari - Diallo 21.98 sui 200 metri

Tanti personali migliorati nella manifestazione dl sabato al "Tonino Siddi"

04 Luglio 2021

(robyspezzigu) Un bel pomeriggio estivo di gare con vari primati personali migliorati hanno reso interessante la manifestazione svolta ieri allo Stadio dei Pini Tonino Siddi di Sassari. Le gare, con varie prove per gli assoluti e valide come qualificazione per il Trofeo nazionale delle Province 2021 delle categorie under 14, nei 200 metri hanno visto Cheikh Sadibou Diallo (Ichnos SS) imporsi con il buon tempo di 21.98 (+0,1), tempo che gli ha permesso di precedere con largo margine Riccardo Fenu (Cus SS) e Riccardo Unali (Delogu Nu) con 22.72 e 23.06. Nella stessa prova donne vittoria con 26.20 (+0,1) per la brava junior Silvia Cherchi (Delogu Nu) che ha avuto la meglio sull’allieva Evelin Tommasini e sulla sua compagna della Shardana SS, Giulia Pintus cronometrate a 27.09 e 27.58.

Negli 800 metri che segnavano il rientro del quartese Michele Murenu (passato dalla Tespiense al Cus Palermo) l’atleta sardo ha concluso una gara corsa abbondantemente in testa con 2:01.18. Personale del salto triplo migliorato di molto (aveva 13,06) per lo specialista del lungo Felipe Tommasini (Cus Sassari) atterrato dopo il suo hop-steep-jump a 13.96.

Nei 100 Hs la junior Roberta Pisanu (Ccrs Sorso) ha vinto con 17.57 e l’allieva Sara Spanu (sempre CCRS Sorso) ha lanciato 35.69 con il martello da 3 Kg.

Buone cose anche tra i cadetti dove nei 600 metri hanno migliorato notevolmente il proprio personale Matteo Mura (Guerrieri del Pavone) e Martina Niedda (Atl.Ozieri) andati a vincere rispettivamente con i tempi di 1:29.56 e 1:45.62. Sempre tra le cadette l’emergente classe 2007 Viola Saiglia (Atl.Porto Torres) ha prima vinto gli 80 Hs con il buon 13.38 (+0,3) davanti a Awa Alessandra Mendolia (Ichnos SS, 14.78) e poi è caduta all’ultimo ostacolo della prova dei 300 Hs che stava dominando. Nella stessa prova cadetti primo posto per il suo compagno di squadra Michele Mureddu con 46.34.

Belle gare con buone cose tecniche anche nelle prova della categoria ragazzi dove Francesco Cherchi (Cus Sassari) ha vinto il salto in lungo con 4,86 davanti a Gabriele Saba (Atl.Ploaghe) con 4,75 e quest’ultimo ha poi vinto i 1000 metri con 3:17.79. Nei 1000 metri ragazze primo posto per Beatrice Ticca (Atl.Ozieri) con 3:40.65 e nell’alto ragazze vittoria per Oumou Kaissom Correa (Cus Sassari) con la misura di 1,20 a pari merito con Veronica Mossa (Ichnos SS).



