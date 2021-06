Santadi: la Usai si migliora nel pentathlon

Bene anche Mocco e Melis nei 400 e Deidda nei 2000

12 Giugno 2021

(alefloris) Rebecca Usai (Sulcis Atl. Carbonia) si migliora di quasi 150 punti nel pentathlon cadette e Matteo Mocco (Atl. Cortoghiana) e Dante Melis (Amsicora) danno vita ad un discreto giro di pista. E’ successo questo pomeriggio a Santadi nella manifestazione provinciale su pista dove anche Gioele Deidda (Olympia Villacidro) si è ben comportato correndo in solitario un 2000 metri con miglioramento del personale di trenta secondi: 6:29.69.

Rebecca Usai ha chiuso il pentathlon con 2764 punti con questi parziali: 1:53.01 nei 600 metri, 4,48 nel lungo, 10,78 nel giavellotto, 1,32 nell’alto e 12.81 negli 80 ostacoli. Nel tetrathlon cadetti invece successo per Nicolò Caddeu (Acli Mariano Scano Samassi) che ha chiuso con 2242 punti migliorandosi abbondantemente nel lungo (5,72) e nei 600 metri (1:41.21) ma rimanendo lontano dai suoi risultati migliori negli 80 metri (9.65) ma soprattutto nel getto del peso (8,36). La gara più attesa era comunque quella dei 400 metri maschili dove Matteo Mocco e Dante Melis hanno fatto fermare i cronometri su 50.87 e 51.68, non molto lontani dai rispettivi primati personali. Nei 3000 metri vittoria per Rosario Maria Livatino (Atl. Bitonto), nuovo personale a 8:57.83, davanti all’allievo Simone Diana (Acli Mariano Scano) che ha chiuso in 9:29.05 migliorandosi di tre secondi, mentre nell’alto Marco Casu (Sulcis Atl. Carbonia) si è fermato a quota 1,80.

