Santadi: bene Lai, Zucca, Imprugas e Mocco sulle distanze spurie

Nei 150 mp italiana per Mario Soru, nel mezzofondo brillano Raimonda Nieddu e Michela Carboni

28 Marzo 2021

(robyspezzigu) Alcuni bei risultati e belle sfide sulle distanze spurie, con successi andati a Daniela Lai e Christian Zucca sui 150 metri, a Patricia Amalia Imprugas e Matteo Mocco sui 300 e l’ennesimo netto incontrastato successo di Raimonda Nieddu nei 3000 metri, hanno caratterizzato, con gare agonisticamente valide nonostante il disturbo delle folate di vento, l’appuntamento agonistico con le prove in pista a Santadi.

Le ultime gare dell’atletica leggera sarda prima della pausa pasquale, unico appuntamento di questo fine settimana, nel centro sulcitano ha visto confrontarsi alcuni dei nostri migliori specialisti sardi del momento nelle prove outodoor. Tra le più attese prove di quelle in programma allo Stadio Comunale di Atletica di Santadi c’erano sicuramente quelle della velocità sulle distanze spurie dei 150 e 300 metri .

Daniela Lai (specialista dei salti in estensione ma capace anche di esprimersi bene anche nello sprint) ha finito per imporsi nella classifica generale realizzando con 18.73 il miglior tempo nella terza delle sei serie disputate (vento regolare di +0,2). Dietro di lei nella classifica complessiva bene la rientrante Giulia Mannu (Delogu Nu, assente dalle gare nel 2020 e pronta a recitare ancora un ruolo importante nel 2021). La nuorese vinceva la seconda serie (v + 2,2) con 18.75 mentre con 18.92 (+2,2) al terzo posto si classificava Francesca Verdecchia (Cus Cagliari) precedendo Marta Collu (Atl. 4 Mori) con 19.17.

Sei serie anche nella prova maschile dove a far segnare il miglior tempo con 16.64 (+1,9) è stato Christian Zucca (Pol.Gonone Dorgali). Ha preceduto il compagno di squadra Daniele Desogus e Nicolò Aresti (Olympia Villacidro) con 16.71 (+2,2) e 17.13 (+3,1).

Bene, anche in considerazione delle folate di vento, le prove dei 300 metri dove Patricia Amalia Imprugas (Amsicora) ha confermato di attraversare un buon momento di forma vincendo in 40.93 mentre nell’altra serie l’atleta locale Beatrice Porcu (tesserata Atl.Lecco) fermava i cronometri sul buon 41.78 precedendo Matilde Murenu (Tespiense Quartu) con 43.55. Nei 300 metri al maschile apre bene la sua stagione outodoor 2021 il quattrocentista sulcitano classe 2001 Matteo Mocco (Atl.Cortoghiana), bravo a chiudere in 36.39 precedendo i due della Pol. Gonone Dorgali, Daniele Desogus e Christian Zucca, con 37.24 e 37.39. La mezzofondista alaese Raimonda Nieddu (Cagliari Atletica) nella gara dei 3000 metri, corsi praticamente in solitudine, è invece andata a vincere in 9:54.25 precedendo Antonella Altea (Cagliari Marathon) in 11:10.84. Nella stessa prova sui 7 giri e mezzo maschili primi due posti con i tempi di 9:15.60 e 9:23.29 per i rappresentanti della Gonone Dorgali, Ruslan e Alessandro Farci, mentre al terzo posto con 9:32.92 ha chiuso Simone Deiana (Atl. M.Scano Samassi). Sulla distanza Mario Soru (Atl.

Selargius) ha corso in 20.66 realizzando il nuovo primato italiano SM70. Fino a ieri il primato apparteneva con 20.98 a Roberto Paesani (Footwork Roma) ed è curioso il fatto che proprio ieri pomeriggio Antonio Caso ha corso ad Agropoli in 20.67, un centesimo più lento di Soru.

Belle gare e buone cose tecniche anche tra i cadetti dove nei 150 metri Iris Chirigu (Sulcis Carbonia) con il buon tempo di 20.14 ha preceduto la compagna Rebecca Usai con 20.87. Nella prova maschile successo per Leonardo Concas (Olympia Villacidro) con 18.20 su Giorgio Spanu (Monte Arci Marrubiu) con 18.47. Sempre tra i cadettiU16 bella prova dei 1000 metri dove i due dell’Olympia Villacidro, Matteo Murgia e Luca Pinna, chiudono nell’ordine in 2:50.29 e 2:50.43 e tra le donne Michela Carboni (Serrramanna) ha la meglio su Alice Vicari (Atl. ES Elmas) con un ottimo 3:09.81 contro 3:21.41.

Nel salto in alto bene Giulia Marongiu (Sulcis Carbonia) con 1,40 e nella prova maschile Leonardo Concas (Olympia Villacidro) si impone con 1,56. Combattuta la prova del lancio del peso Kg 4 con Giovanni Dolis (Serramanna) che si impone con 11,07 contro i 10,60 di Nicolò Carta (Olympia Villacidro). Da segnalare anche il buon tempo della 4x100 cadette (Mei, Marongiu, Usai, Chirigu) della Sulcis Carbonia, con il giovane quartetto capace di portare il testimone al traguardo con il tempo di 53.80.



RISULTATI/Results