Santadi: Cagliari vince il tetrathlon

A Santadi Puddu, Mutzette, Deplano e Urru si aggiudicano le prove multiple under 14

10 Ottobre 2021

(alefloris) Con 26.518 punti la Provincia di Cagliari si è aggiudicata oggi a Santadi la finale regionale del Trofeo Nazionale di tetratlon under14, riservato quindi alle gategorie ragazzi e ragazze. I cagliaritani hanno preceduto Sassari, 24.529 punti, che di misura si è a sua volta imposto sul Sud Sardegna (Sulcis Iglesiente e Medio Campidano), 24.349, Nuoro, 21.409, e Oristano, 15.872 punti. Nelle singole prove Cagliari si è imposto nel tetrathon A donne e nel B uomini, Sassari nel tetrathlon A uomini e il Sud Sardegna nel tetrathlon B donne.

Dal punto di vista individuale Alice Puddu (Cagliari – Amsicora) si è aggiudicata il tetrathlon A ragazze con 2318 punti (60 metri piani in 9.01, 1:51.37 nei 600 metri, 3,47 metri nel salto in lungo, 7,60 metri nel getto del peso kg. 2) davanti a Iris Saba (Oristano – Dinamica Sardegna), 2312, e Aurora Aresu (Cagliari – Gruppo Pol. Dil. Assemini), 2195. Nel tetrathlon A maschile vittoria del favorito Salvatore Mutzette (Nuoro – Atl.

Sport è vita) che con 2747 punti (8.12 nei 60 metri, 1:41.56 nei 600, 5,18 nel lungo, 10,58 nel peso) che ha prevalso su Francesco Cherchi (Sassari) per soli due punti grazie alla prestazione migliore nel salto in lungo: 2745 il suo punteggio con 8.01 nei 60, 1:41.54 nei 600, 4,80 nel lungo, 11,22 nel peso. Al terzo posto Simone Arba (Cagliari – Atl. Dolianova), 2494 punti.

Nel tetrathon B successo per Michele Samuel Deplano (Cagliari - Atl. Selargius) con 2555 punti (10.01 nei 60 hs, 1:46.65 nei 600, 1,46 nel salto in alto e 40,72 metri nel vortex) su Dionigi Maria Ruggeri (Sud Sardegna – Olympia Villacidro), 2516, e Luigi Scioni (Cagliari – Atl. Dolianova), 2267. Infine, nel tetrathlon B ragazze vittoria per Laura Urru (Sud Sardegna – Atl. Mineraria Carbonia), 2491 punti (10.41 nei 60 hs, 1:59.79 nei 600, 1,37 nell’alto e 19,82 metri nel vortex), su Sophia Meloni (Cagliari – Atl. Selargius), 2365, e Eleonora Monne (Nuoro – Atl. Sport è vita). Da segnalare la nutrita partecipazione degli under 14 isolani, ben 73 in gara nelle quattro prove in programma.



RISULTATI/Results



IMMAGINI/Photos (a cura di Cosetta Marongiu, Adriano Floris, Fabrizia Carboni, Anna Rita Spiga)