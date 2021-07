Rieti: Cadeddu 3,70 nell'asta.

L'astista under 18 migliora tre primati regionali in un colpo solo. La rassegna si chiude con l'argento di Renolfi nel lungo, le ottime prove nell'asta di Demontis e Cadeddu e nei 400 metri di Alessandro Lecca.

11 Luglio 2021

(robyspezzigu) Mentre venerdi ad Orvieto Raimonda Nieddu (Cagliari Atletica Leggera) ha vinto i 3000 metri in 9:35.75 sfiorando per soli due decimi il personale (9:35.55) si è svolta oggi la terza e ultima giornata dei Campionati Italiani AllieviU18, disputati dallo scorso venerdì sino a oggi allo Stadio Raul Guidobaldi di Rieti. Ancora belle soddisfazioni per l’atletica leggera sarda. La rassegna tricolore U18 si è infatti chiusa con il nuovo record sardo di categoria di Benedetta Cadeddu nel salto con l’asta, finita all’ottimo quarto posto a pari misura di 3,70 della terza, e con lo stesso piazzamento ai piedi del podio di Alessandro Lecca nella finale dei 400 metri con il buon tempo di 49.60 , nuovo personale e miglior tempo assoluto del 2021 in Sardegna.

La giornata conclusiva di ieri dei tricolori allievi di Rieti è stata nel segno della campionessa italiana cadette Cadeddu (Libertas Campidano) che praticamente non ha mancato una prova fino ad arrivare a 3,60 superato al secondo tentativo per poi saltare 3,65 e 3,70 al primo tentativo e fermarsi con tre nulli alla misura di 3,75 che gli avrebbe regalato il terzo posto, posizione andata con 3,70 a Chiara Centenaro (Audace Noale) per qualche errore in meno. Per la Cadeddu un miglioramento notevole del proprio personale e record sardo (under 18, 20 e 23, a soli 10 cm dal record assoluto di Roberta Dessì) di 3,52 che fa ben sperare per il futuro.

Notevole miglioramento nei 400 metri anche per Alessandro Lecca (Olympia Villacidro) che, presentatosi con un accredito di 50.69, nelle batterie di qualificazione aveva fatto segnare 49.89 e poi nella prova della finale per il titolo ha fatto ancora meglio fermando i cronometri al nuovo personale e miglior prestazione sarda stagionale di 49.60.

Meno bene per i rappresentati dell’atletica isolana sono andate le cose nei 1500 metri dove Ismaele Deidda (Olympia Villacidro) e Stefano Ferreri (Atl.Olbia) hanno chiuso in 4:10.72 e 4:15.03 e nella stessa prova allieve Francesca Littera (Cagliari Marathon Club) e Gioia Trecco (Atl.Olbia) hanno fatto segnare 4:59.40 e 5:01.24. Nel lancio del disco Riccardo Ledda (Dinamica Sardegna) ha realizzato la misura di 36,36 e Marco Casu (Sulcis Atl. Carbonia) nel salto in alto ha passato l’asticella a 1,84. Nel salto triplo allieve Martina Carboni (Ichnos SS) ha saltato 11,05 (+0,6).

Con le buone cose odierne si è chiusa quindi questa rassegna tricolore U18 di Rieti che sabato ha regalato all’atletica leggera sarda la medaglia d’argento nel salto in lungo di Daniele Renolfi e il podio sfiorato nell’asta da Andrea Demontis. Renolfi (Dinamica Sardegna) ha chiuso la gara al secondo posto con il nuovo personale di 7,21 (+1,2).

Nell’asta invece Demontis (Cus Cagliari) migliorato il proprio personale (4,30) saltando 4,50 (superato al 2° tentativo) piazzandosi 4° ai piedi del podio ed eguagliando il record di categoria di Luca Barbini. Tra le altre buone cose degli atleti sardi bene negli 800 metri Stefano Ferreri (Atl.Olbia) con il tempo di 1:56.20 e settimo posto e stesso piazzamento per Azzurra Marchetti (Dinamica Sardegna) nel lancio del giavellotto da gr 500. Nella partecipata gara degli 800 metri 1:59.45 per Mattia Soi (Isolarun, pb) e 2:19.60 e 2:20.54 per Maria Paola Sotgiu (alaese dell’Ichnos SS) e Francesca Littera (Cagliari Marathon Club). Nel giavellotto allievi bene Luca Federico Riccardi (Cus Cagliari) con 52,23 e 43,45 per Luca Flore (Atl.Oristano). Nei 200 metri la rientrante Irene Carroni (Orani) ha chiuso in 27.08 (+1,2) e nei 400 metri Alessandro Careddu (Atl.Porto Torres) ha fatto 51.90. Nel lungo allieve 5,23 (+1,5) per Eleonora Serra (Tespiense Quartu) e nei 3000 allieve bene con 10:32.99 Giulia Porcu (Orani, personale migliorato di oltre 20 secondi). Nei 100 metri 12.97 (+0,9) per Irene Carroni (Atl.Orani) e 11.41 (-0,9) e 11.43 (-2,7) per Daniele Bianco e il compagno dell’Atl.Oristano Maurizio Cabras. Misura di 40,31metri nel martello per Annunziata Cattolico (Libertas Campidano), 1:09.94 nei 400Hs per Anastasia Cois (Quelli che l’Atletica) e 6:39.88 per Manuel Cossu (Pod. San Gavino) nei 2000 metri siepi.