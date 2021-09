Regionali under 16 e 18: la sintesi finale

Doppiette per Renolfi, Carroni, Marcello, Nappi, Cattolico, Roccu, Carta e Careddu.

12 Settembre 2021

(robyspezzigu) Vari personali migliorati e tante belle gare agonisticamente e tecnicamente valide hanno contraddistinto i campionati sardi individuali allievi U18 e cadetti16 disputati allo Stadio Comunale dell’Atletica di Cagliari questo fine settimana. Le sfide per l’assegnazione dei titoli sardi non hanno sicuramente deluso le attese.

Nei 100 metri allievi il campione italiano del lungo Daniele Renolfi (Dinamica Sardegna) ha vinto gara a titolo con il nuovo personale di 11.12 (-0,4) superando Pietro Ceccatelli (Amsicora, 11.66) e Emanuele Perra (Tespiense, 11.75). Si è poi ripetuto nel lungo con la misura di 7,02 (+1,2). Sempre per lo sprint doppia vittoria per Irene Carroni (Atl.Orani) , andata a vincere i 100 con il vento in faccia a -2,1 con il tempo di 13.13 davanti a Evelin Tommasini (Shardana, 13.39) e Valeria Apeddu (Tespiense Quartu, 13.47). Carroni si è poi ripetuta nei 200 con 26.78 (+2,3) precedendo sempre Tommasini e Apeddu (27.06 e 27.37). Rimanendo nel campo velocità bene nei 400 metri con il tempo finale di 49.80 il promettente Alessandro Lecca (Olympia Villacidro), poi andato a vincere in 200 con il nuovo personale di 22.32 (+1,1).

Prove della velocità molto valide anche per quanto riguarda i cadettiU16.

Elisa Marcello (Atl.Valeria) ha vinto con buone prestazioni cronometriche sia negli 80 metri , 10.29 (-2,5) davanti a Emma Manconi (10.73) e Viola Saiglia (10”93), che nei 300 metri con 40.85 (44.36 per Elena Bittu e 44.52 per Marta Paderi). L’ha imitata il nome nuovo dello sprint sardo della categoria Diego Nappi (Atl.Porto Torres). Per lui tempo vincente di 9.75 (-1,1) negli 80 metri (Francesco Marielli 9.91e Stefano Casciello 9”98). Con il buon 37.93 Nappi si è poi ripetuto sui 300 (Marielli 39”22 e Pispisa 39”62). Tornando alla categoria U18 degli allievi doppio successo con buone misure per la neoprimatista sarda del martello Annunziata Cattolico (Libertas Campidano). Con la misura di 42,15 nel martello ha preceduto Sara Spanu (CCRS Sorso, 33,63) e nel disco ha vinto con 26,10. Sempre per il settore lanci bella vittoria nel giavellotto gr 500 allieve per Azzurra Marchetti (Dinamica Sardegna), capace di far volare il proprio attrezzo a 42,33.

Nelle attese prove del salto con l’asta allieviU18 conferme con le misure di 4,30 e di 3,20 per i due campioni italiani cadetti 2020 Andrea Demontis (Cus Cagliari) e Benedetta Cadeddu (Libertas Campidano) e nei lanci conferme per Luca Federico Riccardi (Cus Cagliari) nel giavellotto e nel peso con 42,70 e con 10,32 .

Sempre nei lanci allievi doppio successo con 37,85 nel lancio del martello Kg 5 e con 36,37 nel disco Kg 1,5 per Demetrio Roccu (Olimpia Bolotana ). Parlando di doppie vittorie dei titoli dei lanci l’impresa è riuscita tra i cadetti anche a Nicolò Carta (Olympia Villacidro) nel disco con 31,26 e nel peso Kg 4 con la misura di 11,88.

Combattuta e valida la prova del lungo allieve dove alla fine ad imporsi è stata Eleonora Serra (Tespiense Quartu). Con la misura di 5,17 (-0,5) ha preceduto Benedetta Cadeddu (5,15) e Martina Carboni(5,02). Rimanendo ai salti allievi Emma Atzeni (Dinamica Sardegna) e Massimiliano Morittu (Olimpia Bolotana) si sono imposti con 1,46 e 1,77 nell’alto, Camilla Pirisi (Ichnos SS) nel triplo con 10,21 (-1,6).

Nelle prove del mezzofondo due vittorie per Giulia Porcu (Orani) nei 1500 e 3000 allieve con i tempi di 10:34.66 e 4:55.29 e doppio successo tra i cadetti per Matteo Mura (Guerrieri del Pavone) nei 1000 con 2:44.99 e 6:09.66 nei 2000 metri. Sempre per le prove di corsa l’alaese Alessia Bacciu (Ichnos SS) vince gara e titolo dei 1000 metri con 3:10.96, Marta Paderi (Valeria) i 1200 metri siepi con 4:08.96 e nei 1500 allievi i gemelli Mattia e Alessandro Careddu (Atl.Porto Torres) dominano la prova chiudendo con il nuovo personale di 4:10.72 e 4:10.98 e Alessandro poi vince con 9:17.03 gara e titolo dei 3000.



RISULTATI/Results



IMMAGINI/Photos: 1^ giornata