Raduno Tecnico Settore Giovanile Fidal Sardegna

Numerosa la partecipazione di Atleti e Tecnici isolani

01 Aprile 2021

(Guido Lai) - Lo Stadio “Santoru” di Cagliari, ha accolto questa mattina gli atleti ed i tecnici del settore giovanile che hanno partecipato al raduno organizzato dal Fiduciario Tecnico Regionale della Fidal Sardegna Fabrizio Fanni, il suo collaboratore Antonello Murgia e dai responsabili dei vari settori dell’atletica isolana. Il raduno, riservato alle categorie dei Cadetti/e - Allievi/e, ha coinvolto tutti i settori dell’atletica sarda legati a queste categorie, con una importante risposta in termini di presenze sia di atleti che di tecnici. Hanno presenziato all’incontro il Presidente della Fidal Sardegna Sergio Lai, la vice presidente Manuela Caddeo, il consigliere referente del settore tecnico Dimitri Pibiri e il consigliere Flavio Sulas. L’impianto di atletica è stato suddiviso in tanti laboratori con a capo i responsabili di ciascun settore. Il settore salti con Roberto Sassu (responsabile del settore) e Roberto Dessì (collaboratore tecnico) ha visto l’importante rientro nel mondo dell’atletica isolana di Nicola Trentin, olimpionico ad Atene nel 2004, bronzo ai giochi del mediterraneo del 2001 e pluricampione italiano (6 titoli tra indoor e outdoor), con un personale di 8,20 ottenuto a Padova. Una presenza di grande prestigio ed esperienza per il nostro mondo atletico che, per il futuro, potrà contare sul supporto del pluricampione iglesiente che ha condotto la sua lezione tra tecnica ed esperienza vissuta nelle pedane di tutto il mondo e che ha richiamato un notevole interesse tra gli Atleti e Tecnici partecipanti.

Un altro laboratorio numeroso per presenze quello del mezzofondo con a capo Andrea Cabboi, ed il suo staff di collaboratori Vittorio Demurtas, Claudio Argiolas e nuovo ingresso e presenza di prestigio nel team di Sara Palmas vincitrice di 29 titoli italiani: 12 assoluti, 7 universitari e 10 giovanili (titolata in tutte le categorie, dalle cadette alle promesse) e che in ambito internazionale ha vinto la medaglia d'argento nella classifica a squadre dei campionati mondiali militari di corsa campestre a Tunisi nel 2006 che metterà la sua esperienza a disposizione del mondo atletico isolano. I Tecnici di questo settore hanno svolto la lezione sullo sviluppo della potenza aerobica e la sua resistenza. Il settore Marcia ha visto il rientro di Nello Dessì, Tecnico di enorme esperienza del settore ed assente da tempo dagli impianti di atletica e da oggi restituito al mondo dell’atletica isolana. Le lezioni per il Settore velocità ed ostacoli sono state gestite da Stefano Caneo (responsabile del settore) coadiuvato da Andrea Pusceddu, Franco Marcello, Daniele Desogus, Valentina Piras e Veronica Musinu, che hanno curato la tecnica di corsa e test di velocità con l’utilizzo delle fotocellule. Nel comparto Lanci, Flavio Stochino (responsabile del settore) ed i suoi collaboratori Mauro Gabbrielli, Franco Tumatis e Stefano Mandis hanno coinvolto gli atleti nelle due pedane: quella del Giavellotto e Peso con la spiegazione e successiva pratica/correzione delle tecniche di lancio. Al termine del raduno evidente la soddisfazione del Presidente Sergio Lai che ha ringraziato i Tecnici presenti e gli atleti per il loro impegno e la collaborazione messa a servizio dell'Atletica isolana auspicando una completa ripresa delle attività agonistiche nell'isola.

- Vedi la Gallery