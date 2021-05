Podebrady: in gara i marciatori Agrusti e Becchetti

Mentre a Sassari e Cagliari prosegue la stagione su pista.

14 Maggio 2021

(robyspezzigu) Procede a ritmi sempre più sostenuti la stagione agonistica outdoor dell’atletica leggera sarda chiamata anche questo fine settimana a un vero e proprio tour de force negli impianti di Sassari e Cagliari dove in entrambi i posti si gareggerà sia sabato che domenica con impegnati molti dei nostri migliori specialisti. Ci sarà una parte di atletica sarda anche agli Europei a squadre di marcia a Podebrady, in Repubblica Ceca. Nel paese del centro Europa domenica 16 maggio saranno in gara 22 azzurri tra cui il marciatore sassarese Andrea Agrusti (cresciuto ai Guerrieri del Pavone e ora al Gs Fiamme Gialle) e la romana Maria Vittoria Becchetti, atleta che milita da vari anni nelle fila del Cus Cagliari e che ha già realizzato il minimo per Tokyo (le gare di marcia si svolgeranno a Sapporo).

A Podebrady l’Italia sarà presente con sei formazioni al completo con quattro atleti in ognuna delle gare assolute (50 km maschile, 35 km femminile, 20 km uomini e donne) ma anche tre under 20 nelle due prove di 10 chilometri dedicate ai giovani. Per tutti è un test fondamentale, quando mancano due mesi e mezzo alle Olimpiadi di Tokyo. Oltre le punte azzurre Eleonora Giorgi, Antonella Palmisano e Massimo Stano altri cinque atleti hanno già conseguito lo standard indicato per Tokyo: Valentina Trapletti e Maria Vittoria Becchetti nella 20 km, Matteo Giupponi e Federico Tontodonati nella “venti” al maschile e Stefano Chiesa nella 50 km.

Per Becchetti attesa una conferma per portare i colori del Cus Cagliari alla rassegna olimpica giapponese mentre per Agrusti, in gara con il citato Stefano Chiesa e con Michele Antonelli (Aereonautica) e Marco De Luca (FF Gialle) sarà un test di assoluta importanza sulla distanza che lui predilige e che in questi ultimi anni è stato il suo punto di forza.

Rimanendo alle manifestazioni in programma nell’isola sia allo Stadio dei Pini Tonino Siddi di Sassari , con inizio gare sia sabato che domenica alle 15,45, sia allo Stadio Comunale dell’Atletica di Cagliari, dove l’inizio gare è fissato per le ore 16,15 sabato e per le ore 9,45 domenica, si dovrebbe assistere a tante prove di sicuro interesse sia sotto l’aspetto tecnico che agonistico.

Sassari

Tanti i nomi importanti presenti alla due giorni di gare dell’impianto sassarese dove, oltre al campione italiano junior Massimiliano Luiu (Libertas Sassari) nel salto in alto, ci sarà da seguire nel salto in lungo il ritorno del portotorrese Andrea Pianti (ora tesserato Cus Palermo). Avrà come principali avversari Felipe Tommasini e Edoardo Rivolta e con Tommasini che gareggerà anche nel triplo dove troverà lo junior Andrea Laconi (Oristano). Il velocista nuorese Antonio Moro (Delogu Nu) sarà il punto di riferimento come attuale atleta di vertice isolano le prove dello sprint dove ci saranno anche Sadibou Diallo (Ichnos ss) e Luca Zoncu (Oristano, in gara nei 100 e 200) e tra le donne Cinzia Piras (Delogu nu, 12.38 quest’anno) e le junior Federica Loi e Silvia Cherchi (Delogu Nu).

Interessanti anche le sfide dei 400 e 800 metri dove Gabriele Hazim (Virtus Bologna) gode dei favori dei pronostici e avrà come avversari più quotati Riccardo Fenu e Ithocor Meloni (sangavinese ora in forza alla Pro Sesto con recente personale di 1:54.63), il rientrante fonnese Raffaele Nonne e Francesco Sanna. Interessanti tecnicamente anche i lanci con la doppia primatista sarda Elisa Pintus (sassarese del Cus Cagliari) ancora in pedana e con Francescpo Fedeli (osilese ora Ichnos SS) e Michele Mura (Cus Sassari) pronti a sfidarsi su buone misure nel peso e nel disco. Da seguire con grande interesse sarà anche la prova di rientro, dopo l’infortunio alle indoor, del promettente junior Leonardo Porcu ( Atl.Oristano) che si presenterà ai blocchi di partenza dei 110 hs (h1,00) dove vanta un 14.19 che promette molto bene. Ugualmente molto interessante sarà la prova dell’alaese Raimonda Nieddu (Cagliari Atletica) sui 3000, gara dove si presenta con il personale di 9:35.55 e sempre rimanendo in territorio alaese nella 5 Km di marcia sarà della partita Alberto Contu (Ichnos SS). Attenzione meritano anche le prove dei cadettiU16 dove nella velocità Emma Manconi (Ichnos SS) con 10.33 si presenta al via degli 80 metri, nei 1000 metri ci saranno Matteo Mura (2:49.67) e Michela Carboni (3:09.81), nei 100/80 Hs e 300 Hs i due vincitori delle prove multiple Francesco Alpigiano e Viola Saiglia e nella marcia Valentina Pedditzi (Il sogno delle Giovani Pormesse Maracalagonis) reduce dal brillante piazzamento ai campionati italiani di marcia su strada.



Cagliari



La manifestazione del fine settimana di gare dell’impianto di atletica del capoluogo regionale sarà soprattutto nel segno dei master. Le prove saranno infatti valide per i campionati di società master. Previste anche alcune prove di contorno riservati agli assoluti dove nei 100 e 200 metri saranno della partita Daniela Lai, Francesca Verdecchia, Federica Loi, Rachele Pilo e Alessia Farci. In gara anche Stefano Floris, Oualid Abdelkader, Gianluca Derosas, Luisa Manigas, Sara Paschina e Roberta Ferru.



