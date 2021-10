Pista: gare a Olbia e Nuoro

Oggi il trofeo Milillo a Olbia, domani il Trofeo delle Province a Nuoro

16 Ottobre 2021

(robyspezzigu) Fine settimana agonistico dell’atletica leggera sarda incentrato sulle gare su pista con domenica le interessanti e partecipate sfide delle squadre delle rappresentative provinciali delle categorie cadettiU16 e ragazzi U14 a Nuoro e oggi (sabato) a Olbia le prove del meeting Primo Trofeo Piergiacomo Milillo. Fuori da queste competizioni federali per gli amanti della corsa domenica a Sassari si corre anche per la Corsa in Rosa 2021, prova di corsa su strada cittadina con prova agonistica sulla distanza di 6 Km. Per l’atletica leggera sarda federale invece, mentre già si pensa alla gran chiusura della stagione outdoor prevista per fine mese a Decimomannu con la Rassegna Regionale Giovanile, l’interesse sarà rivolto soprattutto sulle sfide di domenica al campo comunale di Nuoro Tommaso Podda.

Trofeo delle Province

Nell’impianto di atletica nuorese, con inizio gare alle ore 11, si daranno battaglia i giovani atleti (nati dal 2006 al 2009) che rappresentano l’immediato futuro dell’atletica isolana tra cui molti reduci dai recenti campionati italiani della categoria cadettiU16 disputati a Parma e quasi tutti i protagonisti dei campionati sardi di categoria come Elisa Marcello, Diego Nappi, Federico Murgia, Viola Saiglia, Francesco Alpigiano, Marta Paderi, Alessia Bacciu, Nicolò Carta, Leonardo Concas, Emma Manconi e tanti altri/e.

Tante le prove individuali da seguire con attenzione con sfide che si annunciano ricche di motivi di interesse sia sotto l’aspetto agonistico che tecnico e per tanti sarà anche l’ultima occasione per cercare una prestazione di rilievo prima di passare nella categoria superiore. Molto incerta, anche per la mancanza di indizi dati dalle iscrizioni, invece la lotta per la prestigiosa classifica a squadre delle rappresentative.

Trofeo Piergiacomo Milillo

Gare su pista anche oggi a Olbia, Stadio Caocci con inizio alle ore 15,30, con il Primo Trofeo Piergiacomo Milillo, meeting su pista con le gare del settore assoluto dei 100 metri, dei 400 e dei 3000 e con tante prove riservate anche al settore giovanile delle categorie cadettiU16 e ragazziU14.