Pista: domani a Cagliari, sabato a Sassari

Domani pomeriggio agli impianti del Cus Cagliari il consueto meeting "Un sorriso per Sara"

15 Luglio 2021

(robyspezzigu) Fine settimana agonistico dell’atletica leggera sarda anticipato con le interessanti prove di domani a Cagliari e con gara anche sabato a Sassari.

Cagliari

A Cagliari, impianti del Cus a Sa Duchessa con inizio gare alle ore 17, è in programma il ricordo dell’ostacolista Sara Satta con il partecipato Memorial “Un sorriso per Sara” . La manifestazione sarà incentrata principalmente sulle prove di velocità soprattutto dei 100 metri. In questa gara sono dati presenti tutti i migliori sprinters isolani maschili e femminili del momento con in testa il primatista sardo Antonio Moro (Delogu Nu) e la compagna campionessa sarda dei 100 e 200 Giulia Mannu. Saranno loro i principali attesi protagonisti del Memorial Sara Satta 2021 con le sfida sui 100 che vedrà contrapposti al nuorese Moro Cheik Sadibou Diallo (Ichnos SS), Marco Muscas (Gonone Dorgali), lo junior Riccardo Unali (Delogu NU) e il rientrante U20 oristanese Leonardo Porcu (Atl.Oristano), atleti quest’anno tutti capaci di correre sotto gli 11”. Nella stessa prova femminile la regina isolana 2021 della velocità Giulia Mannu dovrà confrontarsi con Francesca Verdecchia (Cus Ca), Cinzia Piras (quartese tesserata Delogu Nu), Patricia Amalia Imprugas (Amsicora) e le due junior Giulia Riccardi (Gs Trilacum) e Silvia Cherchi (Delogu Nu). La stessa Cherchi poi è iscritta anche nei 400 metri dove dovrà vedersela con la sulcitana Beatrice Porcu e Sara Paschina e in questa prova farà il suo esordio sulla distanza la veterana dei salti e buon velocista Daniela Lai (Cus Ca). Il sassarese Riccardo Fenu (Cus SS) il migliore della lista di accrediti dei 400 metri maschili. Interessanti si annunciano anche gli 800 metri dove il campione italiano junior dei 3000 Riccardo Spanu (Isolarun) avrà come principali avversari Mattia Soi, Francesco Sanna e il quartese Michele Murenu (ora Cus Palermo). Tra le donne doppio giro di pista con Luisa Manigas (Cagliari Atletica), Giulia Innocenti (Cus Ca) e la junior Francesca Pinna (Atl.Olbia). Da seguire anche la prova dell’asta, con in pedana l’allievo Andrea Demontis (Cus Cagliari) reduce dalla bella prova ai campionati italiani di categoria, e le sfide dei quartetti veloci della 4x100 .

Sassari

Allo Stadio dei Pini Tonino Siddi di Sassari, con inizio gare alle ore 17, sabato è in programma una interessante manifestazione open incentrata sui campionati provinciali delle staffette. Verranno assegnati i titoli delle 4x100, 4x400, 4x800 e 4x400 mista del settore assoluto e della 4x100, 3x1000 cadetti, categoria nella quale è prevista anche la prova dei 1200 siepi. In programma anche gare per i master (valide come circuito regionale Master Stadion 192) con le prove dei 100 metri, 400, 1500, salto in lungo e salto in alto.