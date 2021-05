Pinna sesta ai tricolori dei 10.000

Buona prova della mezzofondista di San Gavino mentre si ritira la Nieddu

02 Maggio 2021

(robyspezzigu) “Alla fine mi è mancato un po’ di coraggio nel seguire il gruppo delle migliori quando hanno fatto il cambio di ritmo decisivo, altrimenti forse avrei potuto guadagnare qualche posizione in più e migliorare qualcosa anche cronometricamente”. Claudia Pinna, pluriprimatista sarda del mezzofondo così commenta la sua brillante prova ai campionati italiani dei 10000 metri su pista di Molfetta dove ha chiuso al sesto posto nella gara vinta da Martina Merlo.

Si risolve quindi a favore di Claudia Pinna, che con il tempo di 35:10.14 a questi tricolori dei 10.000 metri in pista disputati a Molfetta si aggiudica un ottimo sesto posto e si conferma la regina del mezzofondo sardo, l’interessante sfida che vedeva la mezzofondista di San Gavino contrapposta all’alaese Raimonda Nieddu, atleta capace nel 2020 di prendersi la ribalta del mezzofondo isolano mettendo in discussione il dominio del mezzofondo sardo di oltre un ventennio della Pinna. Dopo essersi rincorse per varie gare di questo inizio stagione questa di Molfetta, dove sono stati assegnati i primi titoli italiani della stagione outdoor 2021, era quindi l’occasione propizia per vedere finalmente uno scontro diretto con qualcosa di importante in palio. Nella cittadina pugliese la Pinna, pluriprimatista sarda sangavinese classe 1977 che corre per il Cus Cagliari, già campionessa italiana su questa distanza oltre che sui 5000 metri, si è presentata con il tempo di 34:58.70 ottenuto nella fase regionale dei campionati di questa specialità. L’alaese Nieddu (classe 1987, tesserata da qualche anno alla Cagliari Atletica) invece a Molfetta si è presentata con il recente 34:48 corso nel 10000 su strada di Muggia-Trieste e dopo un 2020 che l’ha vista primeggiare nelle graduatorie sarde con accredito di 34:44.01 sui 10.000 e forte anche dei progressi al coperto con il personale di 9:42.75 sui 3000 ottenuto ai campionati italiani indoor di febbraio.

A Molfetta, la gara, dopo un avvio tranquillo si animava al settimo Km per merito della ventenne piemontese Giovanna Selva, già in luce di recente nel cross e anche su pista, che prende l’iniziativa. La Pinna segue un po’ staccata e tenta di reagire mentre andava in difficoltà e si fermava la Nieddu. Alla fine Martina Merlo (28enne dell’Aeronautica) vince con il tempo di 34:23.25 il suo primo titolo tricolore su questa distanza seguita al traguardo con 34:24.26 dalla giovane cuneese classe 2000 Anna Arnaudo e da Rebecca Lonedo con 34:29.53. Per la Pinna la classifica finale parla di 35:10.14 e la grande soddisfazione di essere, dopo tantissimi anni, ancora tra le protagoniste della corsa a livello nazionale: “Oltre il coraggio nel seguire le prime, ma non sono molto sicura che avrei migliorato ma mia posizione finale in classifica, mi è mancato anche il fatto di non aver corso gare in pista in questi ultimi anni- afferma una più che soddisfatta atleta sarda su questa sua gara di Molfetta e continua – “In questi ultimi anni non ho praticamente corso gare in pista di questo livello e alla fine questo ha inciso sulla mia condotta di gara e sullo sviluppo della stessa. In ogni caso va molto bene così perché tutto sommato penso di aver fatto una bella gara“.