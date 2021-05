Olbia: Ferreri si migliora anche nel giro di pista

Personali anche per Maria Paola Sotgiu, Gioia Trecco e Salvatore Mei

01 Maggio 2021

(robyspezzigu) L’allievo Stefano Ferreri continua la sua scalata verso una dimensione tecnica importante siglando il nuovo personale dei 400 metri con il buon tempo di 51.26. Allo Stadio Caocci di Olbia, dove ieri pomeriggio si è svolta la seconda manifestazione outdoor 2021 del capoluogo gallurese, è stata questa impresa tecnica dell’under 18 Ferreri (Atl.Olbia, specialista degli 800 e 1500 metri) il miglior risultato tecnico dell’interessante pomeriggio di gare su pista. Nella prova sul giro di pista Ferreri ha preceduto il sassarese Angelo Cimino (Ichnos SS) che ha concluso fermando i cronometri sul buon tempo di 52.33. Sempre sui 400 metri bella prova anche dell’altra allievaU18 Maria Paola Sotgiu (alaese dell’Ichnos), capace di vincere e portare a termine la prova con il tempo di 1:01.50 all'esordio nel giro di pista precedendo la brava junior locale Francesca Pinna (Atl.Olbia), seconda con il tempo di 1:02.74.

Nuovo personale sui 1500 metri per il bravo olbiese, campione sardo assoluto di corsa campestre, Salvatore Mei (At.Olbia). Per lui tempo finale di 4:06.54 davanti allo junior Francesco Sanna (sassarese ora tesserato Atl.Olbia) che ha fatto 4:11.35. Bene in questa stessa prova l’allieva primo anno Gioia Trecco (Atl.Olbia) che firma il personale di 5:09.32 alla prima uscita sulla distanza.

Nella gara dei 100 metri Rossella Guiso (Amatori Nu) ha preceduto Martina Ruzzittu (Atl.Olbia) con 13.65 contro 13.68 (V+ 1,00) mentre Francesco Antonio Pedroni (Ichnos SS) si è imposto nella prova maschile con 11.98 (+0,2).

Di buon spessore tecnico-agonistico le due prove dei 300 cadettiU16 dove tra gli uomini si è registrato un arrivo al fotofinish con Francesco Marielli (Atl.Olbia) che ha preceduto il compagno di squadra Teodor Radu e il nuorese Francesco Alpigiano (Atl. Sport e Vita) con 39.26 contro 39.48 e 39.72. Bel risultato cronometrico in questa gara anche per Emma Manconi (Ichnos SS) , vincitrice con il tempo di 43.05 davanti a Elena Bittu (Olbia) con 45.19. Nei 1000 metri cadetti primo posto per Simone Satta (Amatori Nuoro) con 3:09.68 .



