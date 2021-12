Oggi ad Assemini la Festa dell'Atletica Sarda

Il via questo pomeriggio alle 16 alle premiazioni per le stagioni 2020 e 2021

08 Dicembre 2021

(robyspezzigu) Doppia celebrazione dei successi degli anni 2020/2021 per l’atletica leggera sarda con protagonista Lorenzo Patta, velocista oristanese campione olimpico della staffetta 4x100 a Tokyo e primo atleta sardo a vincere una medaglia olimpica. Assieme a lui a dare lustro e prestigio a questa Festa dell’Atletica Leggera Sarda 2021 ci saranno anche gli altri partecipanti alle olimpiadi giapponesi, la giovane velocista quartese Dalia Kaddari ( splendida semifinalista e bicampionessa italiana assoluta dei 200) , il marciatore sassarese Andrea Agrusti (1° degli italiani nella 50 Km di Tokyo) e Wanderson Rijo Polanco (sprinter cagliaritano autore di una brillante stagione e meritatamente inserito nei componenti della straordinaria 4x100 in veste di riserva).

Saranno questi “reduci” dalla rassegna olimpica i principali festeggiati del tradizionale appuntamento di fine stagione dell’atletica isolana e assieme a loro verranno tributati i giusti riconoscimenti allo junior vicecampione mondiale del salto in alto Massimiliano Luiu.

Tanti quindi i grandi protagonisti della Festa dell’Atletica Sarda, quest’anno in forma doppia 2020-2021 (per recuperare l’anno perso per il Covid 19 in cui non si è potuta celebrare) , prevista nella consolidata tradizionale data dell’8 dicembre e in programma ancora a Assemini questo pomeriggio con inizio alle ore 16 presso l’Aula Consiliare del centro dell’hinterland cagliaritano.



Sarà l’occasione per l’atletica leggera sarda di celebrare in modo festoso e partecipato i suoi straordinari successi (culminate con la straordinaria partecipazione di ben 4 atleti isolani alla rassegna olimpica del Sol Levante e la prima vittoria nell’atletica di una medaglia olimpica da parte di un atleta sardo) dell’annata agonistica 2021 a cui si aggiungeranno i riconoscimenti per quella del 2020 tributando onori a quanti oltre agli atleti hanno contribuito alla crescita qualitativa del movimento in Sardegna come le società, i tecnici, dirigenti e giudici di gara.

Particolare importanza in questa Festa dell’Atletica Sarda assume il doppio importante riconoscimento “Una Vita per l’Atletica”. Verrà dato per il 2020 al sassarese Crescenzio Carboni (tecnico della Libertas Sassari allenatore di Massimiliano Luiu e prima di tanti altri validi atleti) e per il 2021 a Francesco Garau, storico e carismatico tecnico dell’Atletica Oristano che attualmente segue Lorenzo Patta, Antonmarco Musso, Leonardo Porcu e prima, solo per citare i più noti dimenticandone qualcuno di importante, allenatore di Valentina Uccheddu, Annarita Angotzi, Giorgio Marras, Gianpiero Idda, Marco Pessini e tanti altri).

Tra gli atleti verranno ricordati i successi a livello nazionale del giavellottista Jhonatam Maullu , del lunghista Daniele Renolfi,di Riccardo Spanu , della marciatrice Maria Vittoria Becchetti dei cadetti Andrea Demontis e Benedetta Cadeddu nel 2020, i record sardi assoluti di Antonio Moro nei 100 metri, di Elisa Pintus nel peso e nel disco e di Virginia Medda nei 3000 siepi e tutti i nuovi primatisti di categoria.

Riconoscimento anche alle società, tra tutte le donne del Cus Cagliari , ancora una volta approdate alle fasi nazionali dei societari assoluti su pista, e le allieve dell’Ichnos Sassari, riuscite a qualificarsi per le finali nazionali dei societari su pista.