Nuoro: per l'allievo Lecca 11.20 nei 100 metri

Nella manifestazione provinciale del Tomaso Podda tanti primati personali

28 Giugno 2021

(alefloris) Ancora pioggia di primati personali nella manifestazione provinciale disputata domenica a Nuoro. Cominciamo dai 100 metri che in campo maschile hanno visto l’allievo Alessandro Lecca (Olympia Villacidro) migliorarsi in 11.20 (+1.9, seconda prestazione regionale stagionale tra i due dell’Atletica Oristano, Maurizio Cabras, 11.12, e Daniele Bianco, 11,26) davanti a Christian Migliarese (Tespiense Quartu), 11.36, Emanuele Perra (id), 11.41, e Marco Cappeddu (Fiamma Macomer), 11.60, anche lui al personale. Tra le donne successo per Manuela Cervo (Atl. Olbia), 13.57. Si migliora Francesca Littera (Marathon Cagliari Club) nei 400 metri sfiorando la barriera del minuto (1:00.20) mentre tra gli uomini il giro di pista ha visto prevalere Alessandro Lecca (Olympia Villacidro) in 51.37. Nei 1500 metri vittorie per Jyotish Frongia (Marathon Cagliari Club), 4:11.93, e Giulia Porcu (Atl. Orani), che in perfetta solitudine corre in 4:59.07. Nel triplo si migliora Martina Carboni (Ichnos Sassari) con 11,18 ventoso (+2.2) e 11,11 regolare (+1.1).

Bene i lanci con Roberta Denti (Fiamma Macomer), 32,93 nel disco assoluti, Riccardo Ledda (Dinamica Sardegna), 42,67 nel disco allievi (un metro e mezzo di miglioramento), Matilde Manconi (Olimpia Bolotana), 32,64 nel vortex ragazze (più 10 metri) e Filippo Roccu (id), 13,82 (+ 2 metri) nel peso e 55,78 vortex ragazzi.

E mentre il cadetto Francesco Alpigiano (Atl. Sport è Vita) ha corso i 300 ostacoli ancora vicino ai suoi limiti (42.20) i 60 metri under 14 sono andati a Roberta Brau (Atl. Orani), 8.96, e Salvatore Mutzette (Atl. Sport è Vita), 8.17 (per lui anche secondo posto con 46,64 metri nel vortex).



