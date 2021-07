Nuoro - Esordienti ... in fuga

Classe 2010 e 2012 in evidenza nella manifestazione al "Tomaso Podda"

04 Luglio 2021

(alefloris) Seguiamoli questi piccoli interpreti dell'atletica leggera. Oggi a Nuoro, all'ex campo scuola, oggi "Tomaso Podda" gli esordienti, la categoria più promozionale che c'è, dell'atletica hanno fatto vedere di che pasta sono fatti. Sara Seddone (classe 2010), dell'Atletica Track and Field di Roberto Boi e Francesca Mariani, si è aggiudicata il salto in lungo e i 50 metri (3,70 e 8" netti) con il pari età e consocio Andrea Murgia che ha fatto altrettanto con 3,98 metri e 7.8. Tra i più giovani (classe 2012) Miriam Patteri (Gonone Dorgali) è stata prima nei 50 metri in 8.9 mentre Salvatore Useli Bacchitta (id) ha vinto i 50 metri (8.8) e il salto in lungo.

Nelle gare di getto del peso under 18 Grazia Pinna (Atl. Orani) ha lanciato a 9,91 metri e Demetrio Roccu (Olimpia Bolotana) a 9,45.



