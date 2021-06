Nuoro: Alpigiano si migliora

Il multiplista dell'Atletica Sport é Vita si migliora negli 80 ostacoli e nell'alto

17 Giugno 2021

(alefloris) Continua a migliorarsi Francesco Alpigiano (Atletica Sport é Vita). Il campione sardo cadetti di prove multiple corre a Nuoro i 100 ostacoli in 15.38 (-0.8) e leva 16 centesimi al precedente personale ottenuto a Sassari il 15 maggio scorso. E’ la quarta gara di fila che quest’anno vede l’atleta barbaricino andare sempre più veloce sugli ostacoli alti. Il multiplista si è poi migliorato anche nel salto in alto valicando l’asticella a 1,53 metri nella gara vinta da Emanuele Ignazio Poggiu (Delogu Nuoro) a quota 1,60. Nel getto del peso cadetti 9,99 metri con l’attrezzo da 4 kg. per Alessio Sagoni (Pol. Olimpia Bolotana). Bene Eleonora Monne (Atl. Sport è Vita) che all’esordio nei 60 hs della categoria ragazze ferma il cronometro sull’11.03 piazzandosi al comando della graduatoria stagionale sarda. Tra i maschietti Salvatore Mutzette (anche lui Atl. Sport è Vita) taglia il traguardo in 9.41, diventando anche lui capolista regionale. Tra l’altro quella di Mutzette è la terza prestazione regionale degli ultimi 5 anni, secondo solo Matteo Nicola Mura (Dinamica Sardegna), 9.24 nel 2016, e Pietro Brundu (Olimpia Bolotana), 9.39 nel 2019, e la settima degli ultimi dieci anni, nei quali però cominciano ad entrare in campo atleti del calibro di Leonardo Porcu (8.99), Andrea Laconi (9.23), Simone Fenu (9.25) e Giovanni Cuccu (9.36), alcuni dei quali, come gli oristanesi Porcu e Laconi, ancora i vertici delle rispettive specialità. Per concludere citiamo Filippo Roccu (Olimpia Bolotana) che ha lanciato il peso da 2 kg. a 11,65 metri e, nelle poche prove per il settore assoluto, il 53.98 nei 400 metri realizzato da Matteo Arena (Atl. Sport è Vita).